淫魔檔案裡一堆他 柯林頓稱自己變代罪羔羊

司法部新公布的艾普斯坦檔案中，有多張柯林頓的照片。 （路透）

司法部19日公布數千份與艾普斯坦 檔案，外界原本期待可以揭露這名已故富豪及其與權勢人物關係的新細節，不過內容重點幾乎未見牽涉川普總統，反而不斷出現前總統柯林頓 ，迫使柯林頓反擊白宮 拿他當替罪羔羊。

據美聯社報導，司法部19日第一波公布的檔案以照片為主，另外包括通話記錄、法庭記錄等其他文件，其中許多部份經過刪減，結果外界發現最引人注目的名人幾乎沒有出現，甚至根本銷聲匿跡，不但民主黨人指責川普政府試圖隱瞞資料，就連肯塔基州共和黨眾議員馬西(Thomas Massie)也在社交平台發文宣稱司法部「嚴重違背法律精神和條文」。

早年曾與艾普斯坦往來密切的川普在這批公布的檔案，被提及的次數極少，為數不多的照片甚至早已流傳多年，川普當天出席北卡羅來納州造勢集會，對於檔案隻字未提，不過白宮仍堅稱現任政府是「史上最透明」。

先前司法部副部長布蘭奇宣稱將公布數十萬份文件，但實際出現在官網的檔案約4000份文件，其中大部分是照片，也是警方搜查艾普斯坦位於紐約和美屬維京群島住所時拍下，此外與艾普斯坦相關調查資料均經過編輯，包括受害者個資以及描繪性侵、身體虐待等均未曝光。

不過司法部卻公布多張柯林頓照片，包括在私人飛機上與一名女性同坐，女方手臂搭在他肩膀，不過女子臉部被塗黑；另一張則是柯林頓與艾普斯坦、麥斯威爾與另一名臉部被塗黑的人泡在泳池；還有柯林頓與已故流行天王麥可傑克遜(Michael Jackson)、女歌手戴安娜羅斯(Diana Ross)以及一名臉部被塗黑女性的合影；以及柯林頓與一名臉部被塗黑的女士在熱水浴缸的照片。

於是柯林頓19日晚間透過發言人烏雷尼亞(Angel Ureña)公布聲明自清，質疑白宮別有用心：「白宮數月來並非隱匿這批文件，然後周五晚間突然宣稱要保護柯林頓。」根據白宮訪客紀錄，柯林頓任職初期，艾普斯坦至少訪問白宮17次，即使卸任後仍多次搭乘艾普斯坦私人飛機出國訪問，不過從未被指控有任何不當行為，柯林頓堅稱雙方早在2005年就斷絕往來。

柯林頓的聲明甚至引用白宮幕僚長威爾斯說詞強調：「就連威爾斯都承認川普對柯林頓的說法有誤。」威爾斯日前接受雜誌「浮華世界」(Vanity Fair)採訪時指出，川普一再聲稱柯林頓造訪過艾普斯坦位於加勒比海私人小島，但事實並非如此。