「大賣空」本尊：美AI發展押寶NVIDIA晶片 注定會輸中國

編譯湯淑君／綜合外電
輝達(Nvidia)示意圖。(路透)
輝達(Nvidia)示意圖。(路透)

電影「大賣空」原型人物貝瑞20日警告，倘若美國企業砸重金投入人工智慧AI）軍備競賽，而且押寶輝達（Nvidia）耗電兇的輝達AI晶片，注定會是輸家。

貝瑞表示，輝達的發展路線圖，形同是電力消耗路線圖；假如輝達晶片是美國AI發展的大勢所趨，他認為中國必定是贏家。他指出，目前美國的技術創新，只是試圖找出如何驅動和冷卻更大、更熱的矽晶片。由於用電效率提升的速度趕不上部署算力的腳步，發電量必須持續攀升。

貝瑞貼出一張以國際能源總署（IEA）數據製作的圖表，顯示中國2024年的已安裝發電產能約3,300GW（百萬瓩），是美國1,260GW的兩倍多。他指出，這張圖表顯示，美國AI發展若延續現行路線，絕對贏不了。

原因在於，中國不僅發電量遙遙領先，發電產能還加速成長，如圖表中扶搖直上的斜線所示。有別於美國的輸電網發展因審核問題而減速，中國可隨心所欲建立與電力產出匹配的輸電網。

由此觀之，美企投注巨資加入這場AI軍備競賽，就結構因素而論，注定會失敗。

因此，貝瑞認為，美國企業必須捨棄吃電愈來愈兇的晶片，轉向ASIC（特殊應用積體電路）晶片。

但輝達透過與美國眾多重要AI公司和新創公司的投資安排與協議，「已死死掌控」美國的AI發展。

貝瑞呼籲，美國司法部反托辣斯當局應調查此事，並且採取行動。但他認為，美國總統川普或許會加以制止。所以，只能留待市場自己覺醒，大型語言模型（LLM）並不是通往通用人工智慧（AGI）或超人工智慧（ASI）之路。問題是，美國大型企業可能轉向嗎？

