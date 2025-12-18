奧斯卡頒獎典禮 2029年移師YouTube全球免費直播

我的頻道

編譯彭馨儀／綜合報導
2029年起奧斯卡頒獎典禮轉播權，將由串流平台YouTube接手。圖為今年3月奧斯卡頒獎典禮上，「艾諾拉」斬獲多項大獎。(美聯社) Samantha Quan, from left, winner of the award for best picture for
Samantha Quan, from left, winner of the award for best picture for "Anora, Sean Baker, winner of the awards for best original screenplay, best film editing, best director, and best picture for "Anora," and Alex Coco, winner of the award for best picture for "Anora," attend the Governors Ball after the Oscars on Sunday, March 2, 2025, in Los Angeles. (AP Photo/John Locher)

電影和電視業的年度盛事即將發生震撼性變革；美國影藝學院(The Academy of Motion Picture Arts and Sciences，AMPAS)17日宣布，奧斯卡頒獎典禮轉播自2029年起將在YouTube頻道播出，結束與美國廣播公司電視網(ABC)超過半世紀的合作關係。

根據協議，迪士尼公司旗下ABC電視網將繼續負責未來三年的奧斯卡轉播，包括2028年奧斯卡金像獎第100周年。而從2029年開始，YouTube將接手奧斯卡頒獎典禮的全球直播，至2033年為止。屆時，YouTube將成為所有相關內容的官方平台，包括紅地毯專訪、州長晚宴、入圍名單公布以及AMAPS全年的特別節目。

AMAPS執行長克雷默(Bill Kramer)與主席泰勒(Lynette Howell Taylor)透過聲明表示，學院身為國際組織，此次與Google旗下的YouTube建立多方合作，旨在讓全球盡可能更多觀眾接觸到電影藝術。對觀眾而言，最大的福音在於普及性：未來奧斯卡典禮在YouTube上，將向全球免費直播，並提供多種語言音軌與字幕選擇，徹底打破地理限制。

在所謂的「四大」頒獎盛事(奧斯卡、葛萊美、艾美、東尼獎)中，奧斯卡是首個決定徹底放棄傳統電視直播、轉向數位串流的獎項。儘管2025年奧斯卡在ABC仍吸引了1970萬名觀眾，雖較往年略增，但與1999年《鐵達尼號》奪冠時高達5500萬人的收視巔峰相比，傳統電視的影響力已是大不如前。

YouTube執行長莫漢(Neal Mohan)對此合作寄予厚望，認為這能激勵新生代的創造力。根據尼爾森數據，YouTube在11月占全美電視與串流消費量的12.9%，不僅穩坐第一，更超越了Netflix的8.3%。

儘管影迷與業界對此巨變感到驚訝，但分析指出，學院選擇YouTube而非Netflix等付費平台，是看中其20億用戶的海量傳播力。儘管YouTube在大型典禮的現場製作基礎設施上仍需完善，但其在年輕世代中的高滲透率，無疑是吸引新血關注影視文化的最強利器。

ABC電視台聲明，對半個世紀以來的合作深感自豪，並表示期待未來三年的合作。從2029年起，這項象徵好萊塢榮耀的金色獎座，將在數位浪潮中展開全新的百年篇章。

2029年起奧斯卡頒獎典禮轉播權，將由串流平台YouTube接手。圖為今年3月奧斯卡頒獎典禮上，頒發最佳導演獎。(美聯社)

YouTube 奧斯卡 Netflix

