加密幣詐欺 韓裔大亨判刑15年 法官批檢方原求刑12年「過於寬大」

編譯盧炯燊／綜合報導
被控詐欺的韓裔加密貨幣商人權道亨(中)，2023年3月企圖使用偽造證件潛逃杜拜時在蒙特尼哥羅被捕，去年被引渡到美國受審。(美聯社)
自創並炒作兩種加密貨幣，最後在2022年崩盤導致投資人400億元損失的韓籍加密貨幣大亨權道亨(Do Kwon)，今年8月承認犯下電信詐欺和串謀詐欺兩項刑事罪名後，本月11日被判處15年徒刑。

綜合美聯社等報導，紐約聯邦地區法院法官恩格邁爾(Paul A. Engelmayer)在量刑宣判前直指本案是「一場規模空前、影響深遠的欺詐」，又說權道亨對投資者有著「近乎神秘的掌控力」，結果造成無法估計的人間悲劇。

法官直斥坐在辯護席，身穿黃色囚衣的權道亨罪行，「導致真實人們真金白銀的損失了400億元，而不是帳面上的損失。」他批評檢方要求判刑不超過12年「過於寬大」，而辯方要求只判監5年更是「完全不可思議，也極不合理。」

在8月審訊期間，恩格邁爾曾表明權道亨最高會被判刑25年，現在最終處以15年徒刑。法官也駁回他希望在南韓服刑的請求。權某在南韓也面臨起訴，其妻子及4歲女兒目前居住在南韓。

審訊期間，多名受害人在庭上作證，敘述被權道亨騙局害慘所造成的損失，包括退休金化為烏有、生活被徹底摧毀。一名受害者的兒子更說，父親在損失全部退休金後一度想要尋短。

權道亨於2018年在新加坡成立Terraform Labs，之後推出2種「穩定幣」︰TerraUSD及Luna幣，宣稱非常可靠，然後積極吹捧吸引人投資。

2021年到2022年初是各種虛擬貨幣，穩定幣的大牛市，權道亨的TerraUSD及Luna幣也愈炒愈高，一些人甚至稱他為「加密貨幣之王」。然而在2022年崩盤暴跌400億元，從而被揭發是場大騙局。

穩定幣通常是與穩定資產及法定貨幣掛鉤，價格穩定可防止劇烈波動。但檢方指權道亨的穩定幣只是一個由外部資金注入支撐的假象，在TerraUSD價格暴跌至遠低於1元的錨定點後，這個假象便徹底破滅。

這次崩盤重創了TerraUSD及其浮動匯率姊妹幣Luna的投資者，並且引發一場「席捲加密貨幣市場的空前危機」，法官恩格邁爾在審訊時估計，整個危機的受害者可能多達100萬人。

