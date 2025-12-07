紐時：拜登當選就得知移民問題會出大亂 卻一再無視警告

前總統拜登(左一)與他的幕僚群。(美聯社資料照)

紐約時報(New York Times)7日刊出長篇調查報導，指出在拜登 (Joe Biden)當選總統後的幾周內，顧問們就發出了嚴正警告：他的移民政策可能帶來災難性後果。

拜登競選時承諾，要比川普總統更加人道地對待移民，但他甫一當選，參與過渡團隊的顧問就提出警告：拜登的立場很可能導致邊境 非法入境人數劇增，並引發政治危機。知情人士透露，顧問們在競選期間的一份備忘錄裡直接用了「混亂」(Chaos)這個詞。

顧問群提出了一系列嚇阻非法移民 的方案，但拜登和他的核心幕僚最終沒有採納。

結果這項警告成真，而且遠超出預期；拜登上台後，南部邊境的移民數迅速翻倍並持續飆升。新移民壓垮了邊境站、邊境小鎮，最後連紐約、丹佛這樣的大城市也無法承受。

但紐約時報調查發現，拜登與其最親近的顧問團一再拒絕可能更快解決邊境危機的建議；多名前拜登政府官員表示，拜登與他的核心圈子，包括白宮幕僚長克萊恩(Ron Klain)、資深顧問多尼隆(Mike Donilon)、狄龍(Jennifer O'Malley Dillon)、鄧恩(Anita Dunn)在內，犯了兩個致命錯誤：一是低估即將到來的移民潮規模，二是誤判美國民眾的政治反應。

拜登團隊認為強硬執法，會造成拉丁裔與進步派選民流失，也認為邊境問題不會成為大多數選民的首要關注事項。結果證明大錯特錯：2024年大選，許多選民(包括拉丁裔)明確表示，移民問題是他們支持川普的主因。

拜登政府長期把移民視為「次要議題」，優先處理疫情與經濟，導致決策癱瘓；多名前官員形容「沒有策略、沒有目標，只希望問題自己消失」。

這些幕僚強調，拜登面對的是過時的移民法所帶來的巨大挑戰，但他們也遺憾地指出，拜登從未明確提出整體願景，也未要求內閣部長像川普那樣跨部門協調移民事務；他未能說服國會改革移民法，甚至在關鍵的參院邊境法案上扯後腿：共和黨首席談判代表事後表示，如果拜登更積極，法案本來很有可能通過。

華府上個月發生國民兵槍擊案，造成一死一重傷，再度讓拜登的移民項目備受檢視。嫌犯正是2021年「歡迎盟友行動」(Operation Allies Welcome)允許入境的阿富汗人。

拜登發言人拒絕安排採訪，只提供一份聲明，指責共和黨阻撓增加邊境人力、技術與案件處理經費，並在川普指示下杯葛邊境法案。「當國會不作為時，拜登果斷自行採取行動。」聲明說。

