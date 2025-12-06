Netflix併購華納兄弟 跨黨派議員齊聲反對

Netflix以720億美元收購華納兄弟探索旗下製片廠及串流部門。（路透）

聯邦參議員華倫 （Elizabeth Warren）5日稱Netflix 以720億美元收購華納兄弟探索（Warner Bros Discovery）旗下製片廠及串流部門的交易，是一場反壟斷的「惡夢」，將傷害勞工與消費者。

路透報導，這起娛樂業的巨型併購案，正引發跨黨派日益升高的批評聲浪。

Netflix 5日宣傳這筆交易案時指出，在政府關注可負擔性及為消費者降低價格之際，此舉將創造就業機會，並透過增加更多內容，讓公司3億用戶「花得更物超所值」。

然而，這項主張在交易正式宣布前就已面臨共和黨人的批評，更開始引來華倫及其他民主黨人的反對。

華倫表示：「Netflix與華納兄弟的結合，將創造出一個控制近半串流市場的龐大媒體巨擘，恐將迫使美國民眾接受更高的訂閱價格、更少的觀看內容與方案選擇，同時也讓美國勞工面臨風險。」

華倫及共同主持聯邦眾議院「壟斷終結者連線」（Monopoly Busters Caucus）的聯邦眾議員 賈亞帕爾（Pramila Jayapal），5日都稱這筆交易是一場「惡夢」。

賈亞帕爾在社群媒體X上貼文說：「這將意味著更多的漲價、廣告和千篇一律的內容，藝術家的創作控制權更少，勞工的薪資更低。」她補充說：「媒體產業已由少數幾家公司掌控，他們擁有太多權力來審查言論自由。政府必須介入。」