我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

周柯宇辦理退出美籍 劉亦菲卻躺槍 被罵上熱搜

川普批准生產「日式迷你車」 運輸部長：可能無法上高速公路

眾院再施壓 令谷歌、蘋果下架監控ICE App

編譯盧炯燊／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
在聯邦政府強大壓力下，谷歌及蘋果公司同意下架可以追蹤聯邦移民執法探員位置的應用程式，兩家公司承諾遵照辦理，但未交代進度。(示意圖，美聯社)
在聯邦政府強大壓力下，谷歌及蘋果公司同意下架可以追蹤聯邦移民執法探員位置的應用程式，兩家公司承諾遵照辦理，但未交代進度。(示意圖，美聯社)

路透報導，眾院國土安全委員會(House Committee on Homeland Security)5日要求科技業龍頭谷歌及蘋果，詳細說明它們目前究竟採取哪些措施，下架可以追蹤聯邦移民執法探員位置的應用程式。

川普政府鐵腕掃蕩非法移民，大舉搜捕及大規模遣返等行動，促使可以匿名通風報信及追蹤聯邦執法人員行蹤的移動應用程式(App)被大量下載。聯邦司法部長邦迪(Pam Bondi) 10月已要求谷歌及蘋果公司下架相關程式，兩家公司當時承諾遵照辦理，但未交代進度。

委員會分別發函給谷歌執行長皮查伊(Sundar Pichai)及蘋果執行長庫克(Tim Cook)，特別提到蘋果的ICEBlock這款用於追蹤及監控聯邦移民暨海關執法局(ICE) 、聯邦海關暨邊境保護局(CBP)執法人員的應用程式。ICEBlock及谷歌的應用程式Red Dot，允許用戶匿名通風報信執法人員行動。

國土安全委員會指出，谷歌及蘋果在其應用程式商店中存在這些程式，只會造成「危及國土安全部人員安全」的風險。信函敦促谷歌及蘋果確保這些應用程式，不會被人用於針對執法人員或妨礙移民執法，強調言論自由雖受保護，但不包括煽動非法行為的言論。

該委員會成員要求兩名執行長在12月12日前作出說明，谷歌及蘋果暫未置評。

10月初，邦迪斥責ICEBlock讓盡忠職守的ICE執法人員身陷險境，已跨越紅線。在川普政府壓力下，谷歌及蘋果隨即低頭，表示會將應用程式下架。在下架前，ICEBlock 的下載量激增，用戶數量超過100萬。

多位法律專家指出，監視ICE的行為基本上受憲法保護，前提是不可妨礙執法；法院向來也認定，在公共場所記錄執法過程屬於合法行為。

谷歌 ICE 非法移民

上一則

華府炸彈客首出庭 供稱2020大選結果「被偷」

下一則

二擊毒船 民主黨聯邦眾議員提案彈劾赫塞斯

延伸閱讀

迎戰谷歌Gemini 3 OpenAI最快下周發布GPT-5.2更新

迎戰谷歌Gemini 3 OpenAI最快下周發布GPT-5.2更新
舊金山移民拘留環境惡劣 聯邦法官令ICE暫停羈押

舊金山移民拘留環境惡劣 聯邦法官令ICE暫停羈押
AWS發表第5代自研伺服器晶片 蘋果高層罕見站台

AWS發表第5代自研伺服器晶片 蘋果高層罕見站台
如何對抗川普政府鎖定城市移民掃蕩 1套因應策略儼然成型

如何對抗川普政府鎖定城市移民掃蕩 1套因應策略儼然成型

熱門新聞

根據新規定調整，70歲退休可領最高額社安金。(美聯社)

1960後出生者 後年起67歲可領「全額社安金」

2025-11-29 21:51
大一新生平均每八人就有一人缺乏高中數學基本技能。示意圖（美聯社）

一流公校大學生 竟只有小學數學程度…大學排行榜看不出

2025-12-02 10:38
越來越多戰後嬰兒潮世代老年人基於稅務考量沒有在退休之後「大屋換小屋」(downsize)，選擇在家終老並且把房子當做遺產留給兒女，到時候孩子繼承房子，反而可以少繳一些稅。路透

資本利得稅考量下 越來越多老人選擇留房給子女當遺產

2025-12-03 10:54
本季以來最冷空氣將覆蓋大平原、中西部、五大湖區和東北部地區，可能會打破數十項每日最低氣溫紀錄。(美聯社)

入冬以來最強北極冷鋒來襲 氣溫大降影響15州兩億人 

2025-12-03 20:04
明年2月開始，航空旅客若沒有「真實身分證」(REAL ID)，需要支付45元才能通過機場安檢後登機。圖為芝加哥國際機場安檢站。(美聯社)

未有真實身分證 明年2月起 機場安檢將支付45元

2025-12-02 01:22
19歲女學生安妮‧露西亞‧羅培茲‧貝洛沙，因非法居留，前往波士頓機場準備搭機時被聯邦移民幹員逮捕。(美聯社)

19歲非法居留女大生欲從波士頓搭機回德州 遣返宏都拉斯

2025-12-03 09:54

超人氣

更多 >
機場這2項免費服務 運輸安全管理局：最好別用

機場這2項免費服務 運輸安全管理局：最好別用
資深主播宗毓華批老東家CBS高層貪婪導致新聞品質走下坡

資深主播宗毓華批老東家CBS高層貪婪導致新聞品質走下坡
台灣超級有錢人多「億萬富豪」人數超越日法等先進國

台灣超級有錢人多「億萬富豪」人數超越日法等先進國
如何對抗川普政府鎖定城市移民掃蕩 1套因應策略儼然成型

如何對抗川普政府鎖定城市移民掃蕩 1套因應策略儼然成型
中國男持刀猛刺日本女同事 送醫不治身亡

中國男持刀猛刺日本女同事 送醫不治身亡