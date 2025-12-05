攻擊運毒船 指揮官否認接格殺令 2生還者被殺是否違法 兩黨不同調

我的頻道

記者胡玉立／綜合報導
海軍上將布拉德利(左)在參謀首長聯席會議主席凱恩的陪同下，準備與參議員會面。(美聯社)
海軍上將布拉德利(左)在參謀首長聯席會議主席凱恩的陪同下，準備與參議員會面。(美聯社)

海軍上將布拉德利(Frank "Mitch" Bradley)9月初負責在加勒比海指揮美軍首度攻擊運毒船，4日他在國會閉門機密簡報中告訴國會議員，國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)並沒有下令「殺光所有人」。但記錄這起攻擊運毒船事件的影片在簡報中首度播放後，試圖檢視攻擊行動是否違法的兩黨議員，反應大不同，顯示黨派分歧加劇中。

華盛頓郵報上月底報導，9月2日美軍首度對共有11名成員的運毒船發動攻擊，水中有兩名生還者緊抓船隻殘骸，布拉德利因赫塞斯口頭下令「殺光所有人」而二度發動攻擊，致使兩人喪生。法律專家認為如此攻擊可能違反戰爭法。

但美聯社4日報導，國會機密簡報結束後，參院情報委員會共和黨籍主席柯頓(Tom Cotton)向媒體表示，「布拉德利非常明確表示，他沒有接到任何不留活口或殺光所有人的命令。」「他接到詳細書面命令，沒有任何口頭命令。這是軍方(執行任務)一貫做法。」

柯頓還指出，影片畫面顯示，在煙霧瀰漫中，水中兩名倖存者「試圖將那艘滿載毒品、駛往美國的船隻翻過來繼續執行任務」；他認為，這足以證明第二次攻擊的正當性。

但同樣聽取簡報並觀看影片的民主黨人，質疑川普政府動用戰爭權力打擊涉嫌毒品走私者的合法性。眾院情報委員會民主黨資深議員海姆斯(Jim Himes)聲稱，那段錄影是他「從事公職以來看過最令人不安的影像」。眾院軍事委員會首席民主黨議員史密斯(Adam Smith)說：「那命令基本上是：銷毀毒品，殺死船上11人。」他已要求進一步調查。

史密斯表示，倖存者「基本上是兩個打赤膊的人在水中漂流，緊抓住一艘傾覆且無法使用的船隻船頭，直到砲彈襲來，奪走他們的生命。」

川普打擊販毒集團的行動核心論點，是販毒集團等同於武裝戰鬥人員，因為他們的毒品對美國人生命構成威脅。

國會參眾兩院國家安全委員會兩黨高層力主觀看攻擊影片並與布拉德利對話，但下一步該如何進行，各方意見分歧較大。兩黨議員呼籲舉行公開聽證會，但共和黨高層抵制該提議。

民主黨 運毒船 眾院

