我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黃仁勳面見川普遊說國會：不確定中國會不會買H200晶片

若中侵台 美會協防？賴清德接受紐時專訪這樣答

NASA署長提名人確認聽證 誓加快重返月球阻中國超車

中央社3日即時報導
艾薩克曼是億萬富翁企業家及民間太空人，也是特斯拉執行長馬斯克的密友。(美聯社)
艾薩克曼是億萬富翁企業家及民間太空人，也是特斯拉執行長馬斯克的密友。(美聯社)

川普總統兩度提名出任國家航空暨太空總署（NASA）署長的艾薩克曼在今天的聯邦參議院確認聽證會上表示，他的目標，是讓美國在重返月球的競賽中擊敗競爭對手中國。

42歲的艾薩克曼（Jared Isaacman）是億萬富翁企業家及民間太空人，也是電動車商特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）的密友。川普11月再次提名艾薩克曼擔任NASA署長之後，他今天出席罕見的第2次確認聽證會。

艾薩克曼告訴參議員，如果獲得確認，他將確保2017年在川普首任任內啟動的「阿提米絲」（Artemis）月球探索計畫取得成功。

艾薩克曼表示：「美國將在我們的偉大競爭對手之前重返月球，我們將在月球表面建立持久存在，以理解並實現科學、經濟及國家安全價值。」

川普最初是在贏得2024年大選後宣布提名艾薩克曼，2025年4月撤回，上月再次提出，反映出川普與全球首富、太空探索科技公司（SpaceX）創辦人馬斯克之間忽冷忽熱的關係。

川普春天與馬斯克發生爭執時曾撤回艾薩克曼的首次提名，當時馬斯克主管川普所謂的「政府效率部」（Department of Government Efficiency, DOGE）。

不過，川普與馬斯克此後似已和解。

第二次太空競賽

距離人類上次登陸月球表面已有53年。在冷戰時期與蘇聯的太空競賽中，美國最後一次完成這一壯舉是1972年12月的阿波羅17號（Apollo 17）任務。

在今年4月的首次確認聽證會中，艾薩克曼表示他想將重點放在送太空人上火星，但今天他對火星的表述較為謹慎，反而更強調美國盡快重返月球的目標。

但「阿提米絲」計畫近年來多次延誤，專家9月警告，由馬斯克旗下SpaceX開發的月球著陸器可能無法及時準備就緒。

艾薩克曼在聽證會上指出，如果出現這種情況，美國可能會被也計畫於2030年前登月的中國超越。

川普 太空人

上一則

財長：就算最高法院擋 政府仍有其他法源推關稅

延伸閱讀

紐奧良成川普最新移民掃蕩目標 國土安全部出動

紐奧良成川普最新移民掃蕩目標 國土安全部出動
川普怒批索馬利亞 當地民眾譴責卻也有人認同

川普怒批索馬利亞 當地民眾譴責卻也有人認同
民主黨大金主力挺川普移民政策 Palantir軟體遣返扮要角

民主黨大金主力挺川普移民政策 Palantir軟體遣返扮要角
宏都拉斯前總統葉南德茲獲川普特赦 妻稱他無意返政壇

宏都拉斯前總統葉南德茲獲川普特赦 妻稱他無意返政壇

熱門新聞

根據新規定調整，70歲退休可領最高額社安金。(美聯社)

1960後出生者 後年起67歲可領「全額社安金」

2025-11-29 21:51
大一新生平均每八人就有一人缺乏高中數學基本技能。示意圖（美聯社）

一流公校大學生 竟只有小學數學程度…大學排行榜看不出

2025-12-02 10:38
「股神」巴菲特(Warren Buffett，右)和數十年好友、波克夏投資集團副董事長孟格(Charlie Munger，左)。美聯社

巴菲特故友、億萬富豪孟格晚年不為人知的生活點滴與投資冒險

2025-11-27 12:09
越來越多戰後嬰兒潮世代老年人基於稅務考量沒有在退休之後「大屋換小屋」(downsize)，選擇在家終老並且把房子當做遺產留給兒女，到時候孩子繼承房子，反而可以少繳一些稅。路透

資本利得稅考量下 越來越多老人選擇留房給子女當遺產

2025-12-03 10:54
核子戰爭的概念看似只會出現在冷戰紀錄片或反烏托邦電影中，但專家、國防分析師與國安規畫人員仍必須設想一旦爆發核子衝突，美國哪些城市會首先成為攻擊目標；示意圖。（路透）

核戰推演揭美高風險城市 首波攻擊前5大假想目標曝光

2025-11-29 13:07
美國國籍暨移民局（U.S. Citizenship and Immigration Services）。（美聯社）

拜登任內進入美國的難民必須重新審查 綠卡申請暫停

2025-11-26 10:25

超人氣

更多 >
馬桶又塞住？水電工人曝絕不在自家廁所做這6件事

馬桶又塞住？水電工人曝絕不在自家廁所做這6件事
川普簽字 美國「台灣保證實施法案」正式生效

川普簽字 美國「台灣保證實施法案」正式生效
資本利得稅考量下 越來越多老人選擇留房給子女當遺產

資本利得稅考量下 越來越多老人選擇留房給子女當遺產
繼發現戶籍卡後 河南發現吳石「履歷表」曾獲獎章

繼發現戶籍卡後 河南發現吳石「履歷表」曾獲獎章
19歲非法居留女大生欲從波士頓搭機回德州 遣返宏都拉斯

19歲非法居留女大生欲從波士頓搭機回德州 遣返宏都拉斯