暴風雪本周襲東北6州 芝加哥降雪超過8吋破紀錄

伊州惠靈市的行人1日走在布滿雪的人行道。(美聯社)

感恩節過後，暴風雪接踵而至。中西部節後出遊的旅客，飽受路上難以看到的透明薄冰層「黑冰」(black ice)、陣雪和濃霧困擾，芝加哥 周末降雪超過8吋。東北部地區本周也將出現今年以來第一場大雪，新英格蘭北部部分地區預計降雪1呎。

美國國家氣象局(National Weather Service)已對麻州、新罕布夏州、佛蒙特州、緬因州 、康州和紐約州發布冬季風暴警報和冬季天氣警告。

氣象局稱，芝加哥歐海爾國際機場(O'Hare International Airport) 在剛結束的周末期間降雪量超過8吋，創下11月單日降雪量最高紀錄。

航班追蹤網站FlightAware數據顯示，截至11月30日傍晚，歐海爾機場約有300航班被取消、約1600航班延誤；1日仍有數十航班被取消或延誤。部分地區道路1日晚間仍十分危險。

至於東北部，氣象預報稱，夾帶強風和冰雹的暴風雪正襲來，可能為六州部分地區帶來暴雨、其他地區有大雪。

賓州 嚴陣以待。賓州收費公路(Pennsylvania Turnpike)管理局新聞秘書奧爾巴內克(Marissa Orbanek)說，工作人員1日開始對賓州收費公路系統撒路鹽，2日凌晨5點起，收費公路系統東北延伸段等賓州東部多條州際公路將限制車輛通行。

目前已安排600多名設備操作員和安全人員協助清理賓州收費公路2900哩車道；其冬季人員配備計畫11月中啟動，23個維護站全天候運作。

氣象學家奧里森(Andrew Orrison)說，五大湖地區降雪正在減弱，但新的暴風雪向大西洋中部和東北部移動，預計2日將帶來1呎降雪，所幸，主要城市不會有明顯降雪。

氣象局已發布緬因州沿海地區降雪預警，2日早上持續到3日早上，建議居民盡量推遲出行。

在芝加哥，即使道路積雪已被清理，通往歐海爾機場的道路11月30日仍擠滿緩行車輛；大量旅客因航班延誤而擠在機場內等候。

雷根華盛頓國家機場(Ronald Reagan Washington National Airport)、明尼亞波利斯-聖保羅國際機場(Minneapolis–Saint Paul International Airport)等若干機場30日都忙著為飛機除冰。

氣象局稱，愛阿華州30日當天陣風將積雪吹回道路，加劇出行危險。愛阿華、伊利諾州部分地區積雪超過1呎。