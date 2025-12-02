我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

宏都拉斯選情膠著 川普質疑改變選舉結果 嗆將迎地獄代價

川普取消小額包裹免稅震撼 加州女買456美元風衣付了250美元關稅

暴風雪本周襲東北6州 芝加哥降雪超過8吋破紀錄

編譯周芳苑／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
伊州惠靈市的行人1日走在布滿雪的人行道。(美聯社)
伊州惠靈市的行人1日走在布滿雪的人行道。(美聯社)

感恩節過後，暴風雪接踵而至。中西部節後出遊的旅客，飽受路上難以看到的透明薄冰層「黑冰」(black ice)、陣雪和濃霧困擾，芝加哥周末降雪超過8吋。東北部地區本周也將出現今年以來第一場大雪，新英格蘭北部部分地區預計降雪1呎。

美國國家氣象局(National Weather Service)已對麻州、新罕布夏州、佛蒙特州、緬因州、康州和紐約州發布冬季風暴警報和冬季天氣警告。

氣象局稱，芝加哥歐海爾國際機場(O'Hare International Airport) 在剛結束的周末期間降雪量超過8吋，創下11月單日降雪量最高紀錄。

航班追蹤網站FlightAware數據顯示，截至11月30日傍晚，歐海爾機場約有300航班被取消、約1600航班延誤；1日仍有數十航班被取消或延誤。部分地區道路1日晚間仍十分危險。

至於東北部，氣象預報稱，夾帶強風和冰雹的暴風雪正襲來，可能為六州部分地區帶來暴雨、其他地區有大雪。

賓州嚴陣以待。賓州收費公路(Pennsylvania Turnpike)管理局新聞秘書奧爾巴內克(Marissa Orbanek)說，工作人員1日開始對賓州收費公路系統撒路鹽，2日凌晨5點起，收費公路系統東北延伸段等賓州東部多條州際公路將限制車輛通行。

目前已安排600多名設備操作員和安全人員協助清理賓州收費公路2900哩車道；其冬季人員配備計畫11月中啟動，23個維護站全天候運作。

氣象學家奧里森(Andrew Orrison)說，五大湖地區降雪正在減弱，但新的暴風雪向大西洋中部和東北部移動，預計2日將帶來1呎降雪，所幸，主要城市不會有明顯降雪。

氣象局已發布緬因州沿海地區降雪預警，2日早上持續到3日早上，建議居民盡量推遲出行。

在芝加哥，即使道路積雪已被清理，通往歐海爾機場的道路11月30日仍擠滿緩行車輛；大量旅客因航班延誤而擠在機場內等候。

雷根華盛頓國家機場(Ronald Reagan Washington National Airport)、明尼亞波利斯-聖保羅國際機場(Minneapolis–Saint Paul International Airport)等若干機場30日都忙著為飛機除冰。

氣象局稱，愛阿華州30日當天陣風將積雪吹回道路，加劇出行危險。愛阿華、伊利諾州部分地區積雪超過1呎。

賓州 芝加哥 緬因州

上一則

「網路星期一」估消費142億元 較去年增6.3%

下一則

白宮聖誕裝飾主題：此心安處是吾家 東廰金鷹致敬建國250年

延伸閱讀

暴風雪本周襲東北6州 芝加哥降雪破紀錄

暴風雪本周襲東北6州 芝加哥降雪破紀錄
紐約本周再迎冬季風暴 新澤西等地恐積雪

紐約本周再迎冬季風暴 新澤西等地恐積雪
紐約本周再迎冬季風暴 這些地區恐積雪

紐約本周再迎冬季風暴 這些地區恐積雪
暴雪亂交通 逾5000航班取消或延誤 估8000萬旅客受影響

暴雪亂交通 逾5000航班取消或延誤 估8000萬旅客受影響

熱門新聞

根據新規定調整，70歲退休可領最高額社安金。(美聯社)

1960後出生者 後年起67歲可領「全額社安金」

2025-11-29 21:51
田納西州Red Ginger Buffet中餐館華人老闆夫婦因承認涉及多項移民重罪，其中一項最高可判處十年徒刑，並可能面臨高額罰款。(截自谷歌地圖)

窩藏、雇用無證客 田州中餐館夫婦認罪 恐將遭驅逐出境

2025-11-25 11:11
退休專欄作家以為妥善規畫晚年妻子卻生病。示意圖（美聯社）

人算不如天算 退休專欄作家以為妥善規畫晚年妻子卻生病

2025-11-24 09:21
白宮發言人李維特。（美聯社）

白宮發言人李維特親戚逾期居留且涉非法 遭移民拘留

2025-11-26 08:25
「股神」巴菲特(Warren Buffett，右)和數十年好友、波克夏投資集團副董事長孟格(Charlie Munger，左)。美聯社

巴菲特故友、億萬富豪孟格晚年不為人知的生活點滴與投資冒險

2025-11-27 12:09
美國國籍暨移民局（U.S. Citizenship and Immigration Services）。（美聯社）

拜登任內進入美國的難民必須重新審查 綠卡申請暫停

2025-11-26 10:25

超人氣

更多 >
省錢專家： 這些別在好市多買 「以為便宜 反而燒錢」

省錢專家： 這些別在好市多買 「以為便宜 反而燒錢」
4步驟用酪梨果核培育樹苗 可當室內綠植

4步驟用酪梨果核培育樹苗 可當室內綠植
貝森特：將切斷無證移民福利 明年度實施

貝森特：將切斷無證移民福利 明年度實施
7項物品倒入排水管中 恐帶來慘重後果

7項物品倒入排水管中 恐帶來慘重後果
衛報評論：川普無知有致命殺傷力 對中軟弱 台灣更危險

衛報評論：川普無知有致命殺傷力 對中軟弱 台灣更危險