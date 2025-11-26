谷歌TPU專為AI推論打造 比Nvidia晶片更便宜

OpenAI與ChatGPT受到谷歌全新Gemini 3 Pro的嚴峻挑戰。(路透)

谷歌 (Google)最新AI 模型Gemini 3好評如潮，重新點燃市場AI題材，谷歌迎頭趕上也顯示市場對於谷歌的母公司Alphabet態度反轉。先前有一些投資人擔心，盡管Alphabet發明生成式人工智慧背後的許多底層技術，但自2022年OpenAI發布ChatGPT後，Alphabet在人工智慧領域的領先優勢被OpenAI超越。

今年以來Alphabet重獲成長動能，其雲端運算業務從曾經的陪跑者轉型為關鍵成長引擎，吸引巴菲特(Warren Buffett)的波克夏控股公司投資入股，其新款Gemini 3模式也贏得市場的一致好評。

在此同時，輝達 卻因此失色。原因是Meta傳出正洽談支出數十億元採購谷歌研發的AI晶片，也就是專為AI推論打造的「張量處理器(TPU)」。

根據科技新聞網站「The Information」引述知情人士說法報導，Meta正洽談2027年在旗下資料中心使用這些名為TPU的晶片。此外，Meta明年可能會向谷歌的雲端部門租用晶片。若達成協議，可望幫助谷歌的TPU成為輝達AI晶片的替代選項，而Meta目前使用的是輝達的GPU(繪圖處理器)。不久前，谷歌已與另一家AI模型業者Anthropic達成協議，將提供多達100萬顆TPU。

The Information報導指出，這項業務也可能大幅推升谷歌的營收。這項業務可能讓公司搶下輝達年營收的10%。依照輝達營收規模計算，這代表谷歌每年可增加數十億元營收。

谷歌吸引客戶採用TPU的方式之一，是強調它們比昂貴的輝達晶片便宜。輝達晶片的高價，使甲骨文(Oracle)等其他雲端服務供應商面臨高成本，難以靠出租輝達晶片的算力，產生良好的毛利率。

目前輝達仍在AI加速器市場中占據主導地位，而且可能會想辦法阻止谷歌擴大在AI晶片市場的企圖。輝達的霸主地位也推升其收入與現金流，讓它能進一步投資於OpenAI和Anthropic等客戶。

谷歌和Meta的代表並未立即回應置評請求。