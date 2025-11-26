我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台美貿易協議新內容曝光 傳允諾「協助培訓美國勞工」

台片「賽德克·巴萊」在中重映 海報有「血戰日寇」

谷歌TPU專為AI推論打造 比Nvidia晶片更便宜

編譯中心／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
OpenAI與ChatGPT受到谷歌全新Gemini 3 Pro的嚴峻挑戰。(路透)
OpenAI與ChatGPT受到谷歌全新Gemini 3 Pro的嚴峻挑戰。(路透)

谷歌(Google)最新AI模型Gemini 3好評如潮，重新點燃市場AI題材，谷歌迎頭趕上也顯示市場對於谷歌的母公司Alphabet態度反轉。先前有一些投資人擔心，盡管Alphabet發明生成式人工智慧背後的許多底層技術，但自2022年OpenAI發布ChatGPT後，Alphabet在人工智慧領域的領先優勢被OpenAI超越。

今年以來Alphabet重獲成長動能，其雲端運算業務從曾經的陪跑者轉型為關鍵成長引擎，吸引巴菲特(Warren Buffett)的波克夏控股公司投資入股，其新款Gemini 3模式也贏得市場的一致好評。

在此同時，輝達卻因此失色。原因是Meta傳出正洽談支出數十億元採購谷歌研發的AI晶片，也就是專為AI推論打造的「張量處理器(TPU)」。

根據科技新聞網站「The Information」引述知情人士說法報導，Meta正洽談2027年在旗下資料中心使用這些名為TPU的晶片。此外，Meta明年可能會向谷歌的雲端部門租用晶片。若達成協議，可望幫助谷歌的TPU成為輝達AI晶片的替代選項，而Meta目前使用的是輝達的GPU(繪圖處理器)。不久前，谷歌已與另一家AI模型業者Anthropic達成協議，將提供多達100萬顆TPU。

The Information報導指出，這項業務也可能大幅推升谷歌的營收。這項業務可能讓公司搶下輝達年營收的10%。依照輝達營收規模計算，這代表谷歌每年可增加數十億元營收。

谷歌吸引客戶採用TPU的方式之一，是強調它們比昂貴的輝達晶片便宜。輝達晶片的高價，使甲骨文(Oracle)等其他雲端服務供應商面臨高成本，難以靠出租輝達晶片的算力，產生良好的毛利率。

目前輝達仍在AI加速器市場中占據主導地位，而且可能會想辦法阻止谷歌擴大在AI晶片市場的企圖。輝達的霸主地位也推升其收入與現金流，讓它能進一步投資於OpenAI和Anthropic等客戶。

谷歌和Meta的代表並未立即回應置評請求。

谷歌 AI 輝達

上一則

華裔女排明星薛愛琳車禍 經歷6次腦手術 17個月後奇蹟康復出戰

下一則

AI晶片戰… 傳谷歌搶大單 挑戰Nvidia霸主地位

延伸閱讀

AI霸主不保？Nvidia火速回應：樂見Google成功 但「我們領先一個世代」

AI霸主不保？Nvidia火速回應：樂見Google成功 但「我們領先一個世代」
「好到想咬一口」OpenAI完成AI硬體原型機 兩年問世

「好到想咬一口」OpenAI完成AI硬體原型機 兩年問世
「少用AI？你瘋了嗎？」黃仁勳：能用就用工作機會不會少

「少用AI？你瘋了嗎？」黃仁勳：能用就用工作機會不會少
美股早盤／Nvidia摔5%拖累那指、費半 科技股反彈暫歇

美股早盤／Nvidia摔5%拖累那指、費半 科技股反彈暫歇

熱門新聞

美國在1960年代至90年代，曾是稀土生產的領導者，如今卻受制於中國。(路透)

這2項決定讓美一失足成千古恨 稀土主導權拱手讓中國

2025-11-22 13:07
持有紅藍卡的民眾當中，超過一半參加紅藍卡優勢計畫。（美聯社）

史上首見…保險公司退市 這些民眾無紅藍卡優勢計畫可選

2025-11-21 08:16
芝加哥奧海爾國際機場的TSA布告，提醒民眾辦理真實身分證。將來搭機時如果未持真實身份證或有效護照，可能要支付18元費用。(美聯社)

TSA提新規 沒有REAL ID或護照 過安檢要付18元

2025-11-22 00:30
日本岩國美國陸戰隊航空站在9月15日的媒體採訪活動期間，展示「提豐」陸基飛彈系統，此舉是美國陸戰隊與日本自衛隊舉行的年度軍演「決心之龍」一部分。(路透)

美海軍作戰部長對高市「台灣有事」言論不意外 「提豐」系統撤出日本

2025-11-17 20:15
退休專欄作家以為妥善規畫晚年妻子卻生病。示意圖（美聯社）

人算不如天算 退休專欄作家以為妥善規畫晚年妻子卻生病

2025-11-24 09:21
遠距醫療公司Done Global創辦人何如佳；根據其領英網頁，何如佳畢業自中國北京大學，來美取得卡內基美隆大學產品開發碩士學位。(取自Ruthia He領英網頁)

「靠客戶藥物成癮習慣賺錢」 華裔女企業家恐遭判數十年徒刑

2025-11-19 19:37

超人氣

更多 >
女顧客罵「滾回你國家」 亞裔老板神回應讓她自取其辱

女顧客罵「滾回你國家」 亞裔老板神回應讓她自取其辱
退休前建議賣掉「5物品」：僅1件就可換1整年旅遊經費

退休前建議賣掉「5物品」：僅1件就可換1整年旅遊經費
年過50 用3個日常小習慣守護心臟健康

年過50 用3個日常小習慣守護心臟健康
燉牛肉有各種秘訣 這一點最常被忽略

燉牛肉有各種秘訣 這一點最常被忽略
窩藏、雇用無證客 田州中餐館夫婦認罪 恐將遭驅逐出境

窩藏、雇用無證客 田州中餐館夫婦認罪 恐將遭驅逐出境