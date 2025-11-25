星際飛機運送太空人出包 NASA宣布縮減與波音合約

美國國家航空暨太空總署。（美聯社）

國家航空暨太空總署（NASA ）今天宣布，將縮減波音 公司（Boeing）星際飛機（Starliner）運送太空人 的任務次數；下次星際飛機飛往國際太空站的任務將不載人。

NASA此舉已縮小了和波音的合約規模。波音承攬這項專案因為工程問題遇阻，進度已落後於億萬富豪馬斯克（Elon Musk）旗下太空探索科技公司（SpaceX）。

星際飛機最近一次發生意外，是在2024年首次載人測試飛行時，當時搭載NASA太空人威爾莫（Butch Wilmore）和威廉斯（Suni Williams），在接近國際太空站（ISS）時，星際飛機推進系統的數個推進器發生故障停止運轉。

那次失誤導致太空人在國際太空站滯留了9個月，太空總署於是和波音公司就「星際飛機」計畫前景，討論了幾個月。

波音發言人表示，公司依然致力於這項計畫。

波音與NASA的商業載人計畫（Commercial Crew Program）合約，原價值45億美元，規畫六次例行任務，以載運太空人往返國際太空站。

NASA聲明指出，計畫修正後，星際飛機的任務減少為四次，包括最多三次載人飛行，以及一次預計於明年4月執行的不載人任務；至於另兩次原訂任務，則列為選擇性。

太空總署表示，經這次調整，波音的合約金額由原來45億美元降至37.32億美元。根據路透所見合約資料，NASA迄今已付款22億美元。

太空總署於2014年選擇了波音公司和SpaceX分別簽訂合約，以負責開發能載運美國太空人往返國際太空站的太空船及飛行任務。