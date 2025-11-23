我的頻道

委裔女詐騙紅藍卡540萬被判刑 遭剝奪美籍

提振或降溫？美經濟驚現「不尋常現象」Fed傷透腦筋

川普政府阻止尋求庇護者抵達邊界 高院將審理

編譯盧炯燊／即時報導
圖為跨越美墨邊界的移民準備搭邊境巡邏隊的廂型車。（美聯社）
圖為跨越美墨邊界的移民準備搭邊境巡邏隊的廂型車。(美聯社)

最高法院同意審理川普政府提出的行政上訴，以確定無證移民是否有權在南部邊境尋求庇護而進入美國，由於此案涉及無證移民的庇護法律及政策爭議，因而備受各方關注。

綜合媒體報導，最高法院17日同意受理這起「阿爾‧奧特羅‧拉杜訴諾姆」(Al Otro Lado v. Noem)案，主要是澄清聯邦移民法的意涵，解讀有關定義，以及前幾屆政府及第9巡迴上訴法庭一直存在分歧。

根據聯邦移民法，若在母國面臨迫害的無證移民，若「身在美國」或「抵達美國」，可以申請庇護並接受聆訊。

然而由於湧入的無證移民激增，自2016年起，歐巴馬、川普及拜登政府通過臨時規定，要求無證民在墨西哥一側等待才能尋求庇護。

川普在首個任期內實施「限制名額」政策及於2018年正式化，當入境口岸達到接收量上限時，邊境官員可有權拒絕處理庇護申請，實質上將他們勸返。拜登上台後在2021年廢除該政策，轉而要求大多數尋求庇護者預約申請。川普今年1月重返白宮後，尋求未來重啟該政策權。

移民權益組織律師拉杜(Al Otro Lado)認為，勸返政策是非法的，讓邊境官員「草率阻止尋求庇護者踏上美國領土，於是上訴控告國土安全部長諾姆(Kristi Noem)。

今年5月，第 9 巡迴上訴法庭在合議庭法官存在分歧下作出裁決︰如果這些限制是阻止移民尋求庇護的話就是非法。判詞指「在邊境被美國當局逮捕的非公民有資格申請庇護」，「在邊境向邊境官員展示自己時，亦已是『抵達』」。

目前的核心法律爭議在於聯邦移民法裡，甚麼才構成「抵達美國」，副總檢察長沙爾(D. John Sauer)強調，一個外國人仍在墨西哥境內時，算不上「抵達美國」，因此向最高法院提出上訴。

儘管移民權利組織建議不受理，但最高法院最終於決定受理，預計明年3、4月左右開庭，6月底前作出裁決。

