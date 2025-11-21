「疫苗不會導致自閉症之說 缺證據支持」CDC官網改說法 引發批評

我的頻道

編譯周芳苑／綜合報導
疾病防治中心位於亞特蘭大的總部入口。該中心官網19日修改內容，稱「疫苗不會導致自閉症之說欠缺證據支持」，激怒許多公共衛生及自閉症專家、引發多方批評。(路透)
疾病防治中心位於亞特蘭大的總部入口。該中心官網19日修改內容，稱「疫苗不會導致自閉症之說欠缺證據支持」，激怒許多公共衛生及自閉症專家、引發多方批評。(路透)

疾病防治中心(CDC)官網19日修改內容，稱「疫苗不會導致自閉症之說欠缺證據支持」，激怒許多公共衛生及自閉症專家、引發多方批評。

CDC修改「疫苗安全」(Vaccine Safety)網頁被視為衛生部(HHS)重新審視疫苗和其他藥品安全性等長期科學共識、並加劇民眾疑慮的最新動作。長期致力尋找自閉症病因的科學家和倡議者隨即出面譴責。

自閉症科學基金會(Autism Science Foundation)20日發表聲明稱，CDC網頁關於自閉症與疫苗的內容已被篡改和扭曲，令人震驚，如今充斥著反疫苗言論和關於疫苗與自閉症的謊言。

美國兒科醫學會(American Academy of Pediatrics)主席克雷斯利(Susan Kressly)也指出，廣泛科學共識和數十年研究已得出明確結論，即疫苗與自閉症並無關聯，該學會呼籲CDC停止浪費政府資源於散布虛假論點、也不要質疑免疫接種以保障兒童健康成長的有效手段。

CDC先前推廣食品藥物管理局(FDA)核准的疫苗時一直強調疫苗與自閉症無關。但今年出任衛生部部長的小甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr)等反疫苗人士卻聲稱疫苗會造成自閉症。

CDC內部許多員工也大感驚訝。8月辭職的資深官員霍里(Dr. Debra Houry)和該機構幾位科學家談話後發現，他們都不知道官網內容變更，他說，只要科學家被排除在科學審查之外，便會產生不準確且帶有意識形態色彩的訊息。

更新後的網頁未引用任何研究，反而聲稱過去支持某種關聯性的研究被衛生部門忽略。

衛生部發言人尼克森(Andrew Nixon)表示，該部門已針對自閉症病因啟動全面評估，並且正更新CDC網站以反映科學證據。

部分已離職CDC官員說，該中心所發布有關疫苗全安等某些主題的資訊已不再可信。

