我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

去年來美中國學生減4% 人數僅次印度 但經濟貢獻更高

華人眼中的美國職場潛規則：族裔圈子、升遷障礙

去年來美中國學生減4% 人數僅次印度 但經濟貢獻更高

編譯陳韻涵／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
2024學年至2025學年來美留學的中國學生，較前一學年減少4%。圖為洛杉磯加州大學校區。(美聯社)
2024學年至2025學年來美留學的中國學生，較前一學年減少4%。圖為洛杉磯加州大學校區。(美聯社)

美中緊張關係持續，川普總統的簽證與移民政策影響國際學生來美就讀的意願。國際教育協會(IIE)最新報告指出，2024學年至2025學年來美留學的中國學生總數為26萬5919人，較前一學年減少4%，僅次於印度，但中國留學生人數雖然落後印度，經濟貢獻卻較高，而兩國留學生都有超過半數的人選讀理工(STEM)科系。

華盛頓郵報17日報導，國務院資助的IIE最新高等教育機構年度調查報告顯示，2024學年至2025學年來美留學的中國學生總數為26萬5919人，較前一學年減少4%；印度留學生人數成長9%，達到36萬3019人。

IIE報告指出，印度留學生2024年超越中國留學生的人數，這是過去15年來首次。

中國留學生2024年貢獻美國經濟約146億元，而印度留學生貢獻140億元。

中國依然是大學生和非學位生的最大來源國，但比起前一學年，大學生、研究生和非學位生的入學人數下降2%至10%。

印度留學生與中國留學生的人數落差逐漸擴大，川普去年當選總統後，中國公民的焦慮情緒日益加劇。

川普第一任期內推出多項旅行和移民限制措施，其中包括一項限制中國研究生和研究人員入境的總統公告。

南華早報則報導，美國政府官員另基於國安考慮，在特定領域更偏好印度學生而非中國學子。

去年擔任國務院副國務卿的坎伯(Kurt Campbell)當時表示，他希望看到更多中國學生來美「學習人文和社會科學，而非粒子物理學」。

如同上一學年，51.9%的中國留學生和71.7%的印度留學生攻讀修讀理工科系。

川普第二任依舊採取多項措施限制國際學生，包括延長簽證申辦時間、祭出旅行禁令、威脅驅逐發表特定言論的外國人，並提議修改對國際生畢業後重要的工作簽證H-1B計畫。

中國留學生成為重點打擊對象，國務卿魯比歐(Marco Rubio)今年5月表示，國務院將「積極」吊銷與共產黨有關、就讀敏感領域的中國留學生簽證，並加強審查中國與香港的簽證申請者。 

前述措施2024學年至2025學年開始後實施，恰好與IIE調查收集數據的時間重疊；2025學年至2026學年的完整入學數據尚未公布，但IIE部分數據顯示，國際新生入學人數比上一學年減少17%。

中國留學生 印度 工作簽證

上一則

川普推「FIFA PASS」 買世界盃門票優先獲簽證面談資格

下一則

哈佛媒體實驗室被指中國權貴子弟入美後門 國務院調查

延伸閱讀

大麥克套餐逼近20元 川普：麥當勞將調降餐點價格

大麥克套餐逼近20元 川普：麥當勞將調降餐點價格
擁2026世界盃門票者「優先簽證面談」川普：確保輕鬆入境

擁2026世界盃門票者「優先簽證面談」川普：確保輕鬆入境
美國中東政策大轉變 川普同意售沙國最先進F-35戰機

美國中東政策大轉變 川普同意售沙國最先進F-35戰機
安理會通過美版加薩20點計畫 川普讚「最重大決議」

安理會通過美版加薩20點計畫 川普讚「最重大決議」

熱門新聞

95歲的「股神」巴菲特表示，他近1500億元遺產將改捐贈給三名子女的基金會。(美聯社)

捐出99％財富? 巴菲特：行不通 改贈3子女

2025-11-13 01:14
北京航天飛行控制中心飛控大廳11月1日拍攝的神舟20號航天員乘組和神舟21號航天員乘組會師後拍攝「全家福」照片的實時畫面。(新華社)

中國3太空人滯留天宮怎回家？網友籲馬斯克出手相救

2025-11-11 04:59
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳說，他從不會說英語的母親教他英文的方式，學到了一項關鍵領導能力。路透

黃仁勳：不諳英文的母親教我英文 讓我學會關鍵能力

2025-11-14 08:39
能跟隨超級富豪到處遊山玩水的私人員工，已成為美國Z世代熱門工作。（路透）

年薪高達25萬美元還能到處遊山玩水 美國年輕人瘋搶這工作

2025-11-13 07:10
前共和黨佛羅里達州聯邦眾議員蓋茨（Matt Gaetz）。（美聯社）

控性侵終結蓋茨政治生涯 17歲少女被爆為籌牙套費而賣身

2025-11-14 15:26
川普幼子拜倫（左一）今年1月在國會圓形大廳舉行的就職典禮上，與前總統拜登（右一）短暫碰面。（路透）

拜倫在父親就職典禮上究竟對拜登說了什麼？終於揭曉

2025-11-17 16:55

超人氣

更多 >
糧食券將再發…但新規讓領取資格更嚴了 部分非公民喪失資格

糧食券將再發…但新規讓領取資格更嚴了 部分非公民喪失資格
「委內瑞拉中餐炒飯」暴紅紐約 22歲華裔青年將開餐廳

「委內瑞拉中餐炒飯」暴紅紐約 22歲華裔青年將開餐廳
拜倫在父親就職典禮上究竟對拜登說了什麼？終於揭曉

拜倫在父親就職典禮上究竟對拜登說了什麼？終於揭曉
法拉盛華男遭「騙婚」？妻抵美兩天失聯 1原因要求分開

法拉盛華男遭「騙婚」？妻抵美兩天失聯 1原因要求分開
台裔網紅「紐約吃霸王餐」5度被捕 暗示可上床換餐費

台裔網紅「紐約吃霸王餐」5度被捕 暗示可上床換餐費