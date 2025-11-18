去年來美中國學生減4% 人數僅次印度 但經濟貢獻更高

2024學年至2025學年來美留學的中國學生，較前一學年減少4%。圖為洛杉磯加州大學校區。(美聯社)

美中緊張關係持續，川普總統的簽證與移民政策影響國際學生來美就讀的意願。國際教育協會(IIE)最新報告指出，2024學年至2025學年來美留學的中國學生總數為26萬5919人，較前一學年減少4%，僅次於印度 ，但中國留學生 人數雖然落後印度，經濟貢獻卻較高，而兩國留學生都有超過半數的人選讀理工(STEM)科系。

華盛頓郵報17日報導，國務院資助的IIE最新高等教育機構年度調查報告顯示，2024學年至2025學年來美留學的中國學生總數為26萬5919人，較前一學年減少4%；印度留學生人數成長9%，達到36萬3019人。

IIE報告指出，印度留學生2024年超越中國留學生的人數，這是過去15年來首次。

中國留學生2024年貢獻美國經濟約146億元，而印度留學生貢獻140億元。

中國依然是大學生和非學位生的最大來源國，但比起前一學年，大學生、研究生和非學位生的入學人數下降2%至10%。

印度留學生與中國留學生的人數落差逐漸擴大，川普去年當選總統後，中國公民的焦慮情緒日益加劇。

川普第一任期內推出多項旅行和移民限制措施，其中包括一項限制中國研究生和研究人員入境的總統公告。

南華早報則報導，美國政府官員另基於國安考慮，在特定領域更偏好印度學生而非中國學子。

去年擔任國務院副國務卿的坎伯(Kurt Campbell)當時表示，他希望看到更多中國學生來美「學習人文和社會科學，而非粒子物理學」。

如同上一學年，51.9%的中國留學生和71.7%的印度留學生攻讀修讀理工科系。

川普第二任依舊採取多項措施限制國際學生，包括延長簽證申辦時間、祭出旅行禁令、威脅驅逐發表特定言論的外國人，並提議修改對國際生畢業後重要的工作簽證 H-1B計畫。

中國留學生成為重點打擊對象，國務卿魯比歐(Marco Rubio)今年5月表示，國務院將「積極」吊銷與共產黨有關、就讀敏感領域的中國留學生簽證，並加強審查中國與香港的簽證申請者。

前述措施2024學年至2025學年開始後實施，恰好與IIE調查收集數據的時間重疊；2025學年至2026學年的完整入學數據尚未公布，但IIE部分數據顯示，國際新生入學人數比上一學年減少17%。