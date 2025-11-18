聯邦航空管理局解除緊急措施 航班削減10天後 即起恢復正常

一架美航班機從佛州勞德岱保-好萊塢國際機場起飛，40個主要機場於政府停擺期間的航班削減措施，已恢復正常。(美聯社)

聯邦航空管理局(FAA)宣布，17日(周一)起解除40個主要機場於政府停擺期間的航班削減措施，航班起降恢復正常。

交通部長達菲(Sean Duffy)和 FAA局長貝德福(Bryan Bedford)16日晚共同宣布這項決定。

FAA稱，各航空公司自美東時間17日早上6點起恢復正常時刻表。

FAA先前鑑於政府停擺導致空中交通管制人員短缺加劇而下令限制空中交通；該命令11月7日起生效，過去10天影響全美數千航班。

受影響機場包括紐約、芝加哥 、洛杉磯 和亞特蘭大 等大型樞紐機場。

航班削減幅度最初是4%、後來增至6%，到了14日，FAA以11月12日政府停擺43天結束以來，空管員出勤持續改善為由，將減班幅度回降到3%，

自史無前例的限制航班命令發布以來，15日起的周末航班取消量創新低點，遠低於FAA所要求的周六、日3%削減幅度。航空分析業者睿思譽(Cirium)數據顯示，該周末期間航班取消率不到1%；航班追蹤網站FlightAware數據則顯示，16日有149航班取消、15日有315航班被取消。

FAA聲明稱，安全小組針對安全趨勢、空管員出勤率低引發事件持續下降進行詳細審查後，建議撤銷限制航班的命令。此外，FAA注意到有報告稱，部分航空業者在緊急命令期間未遵規定，正對此展開審查。

在FAA下達減班命令、空管員持續短缺以及部分地區天氣惡劣之下，全美航班取消量11月9日創新高，共削減2900多航班；上周則因較多空管員重返崗位、國會即將達成協議結束政府停擺的消息傳出，情況開始好轉，連帶促使FAA暫停進一步拉高減班比率。

FAA最初目標是最多減少10%航班。達菲曾說，安全數據令人擔憂，減班勢在必行，可藉此緩解航空系統壓力，也有助於因應政府持續停擺導致航班中斷惡化、空中交通管制設施人員短缺更嚴重的問題。

政府停擺期間，空管員被要求繼續無薪工作，兩次工資發放受影響。

達菲引述政府停擺期間的報告稱，飛機在空中飛行的距離過近、跑道入侵事件(runway incursions)增多、以及飛行員擔憂空管員的反應。