我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

擁2026世界盃門票者「優先簽證面談」川普：確保輕鬆入境

重提台灣搶走晶片生意 川普：這很可恥

美海軍作戰部長對高市「台灣有事」言論不意外 「提豐」系統撤出日本

編譯周辰陽／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
日本岩國美國陸戰隊航空站在9月15日的媒體採訪活動期間，展示「提豐」陸基飛彈系統，此舉是美國陸戰隊與日本自衛隊舉行的年度軍演「決心之龍」一部分。(路透)
日本岩國美國陸戰隊航空站在9月15日的媒體採訪活動期間，展示「提豐」陸基飛彈系統，此舉是美國陸戰隊與日本自衛隊舉行的年度軍演「決心之龍」一部分。(路透)

美國海軍作戰部長柯德爾（Daryl Caudle）上將17日在東京接受《日經新聞》等媒體採訪時，對日本首相高市早苗近日關於「台灣有事」的相關言論表示：「不能說感到意外」。

高市7日在眾議院預算委員會答詢時表明，「台灣有事」可能構成日本的「存亡危機事態」，在日本現行的「安全保障法制」下，能行使集體自衛權，加劇中日兩國的緊張局勢。柯德爾則指出：「我只能說，存亡這個詞的分量很重，而我們有時解讀未必相同」，但「我能理解她對此非常關切的立場」。

美國與日本對於中國若攻擊台灣將如何回應一直保持「戰略模糊」，一些觀察家認為，高市的言論讓北京更容易解讀東京的意圖。不過，柯德爾表示：「就我所知，目前沒有任何表態改變我們的任何計畫、現行行動或既定演習，也沒有改變我們與日本海上自衛隊的合作與協調。」

就美國已批准南韓建造核動力攻擊潛艦一事，柯德爾表示，可以理解南韓的動作勢必讓日本思考是否跟進，但建造核子潛艦並非一夕之間就能完成，而是需要大量討論，並強調日本需要提高國防開支。他表示，希望看到日本將國防開支提高到GDP的5%，不必局限於目前設定的2%目標。

南華早報則引述日媒報導，就在高市的「台灣有事」言論使緊張局勢迅速升溫之際，日本防衛省17日證實，美國陸軍的「提豐」（Typhon）陸基中程能力（MRC）飛彈系統已從日本撤離。

「提豐」系統可發射「戰斧」對地巡弋飛彈與SM-6防空飛彈，射程最遠達1,800公里，從日本發射可涵蓋北京、上海與中國東部多個人口稠密省份。該系統自9月起部署於山口縣岩國基地，用於美日「決心之龍2025」（Resolute Dragon 2025）聯合演習，官方理由為需測試戰時快速轉換能力。

報導並指出，中國與俄羅斯曾就此提出抗議。防衛省先前在部署時則強調這是暫時措施，將在演習於9月25日落幕後約一周內撤出。京都新聞報導，防衛省中國四國防衛局17日通知岩國市，部署於岩國基地的「提豐」已完成撤離。

日本 南韓 高市早苗

上一則

拜倫在父親就職典禮上究竟對拜登說了什麼？終於揭曉

下一則

擁2026世界盃門票者「優先簽證面談」川普：確保輕鬆入境

延伸閱讀

加碼施壓日本 中國今起黃海南部展開8天實彈射擊

加碼施壓日本 中國今起黃海南部展開8天實彈射擊
高市「台灣有事」言論掀波…中日對峙 3種可能情境

高市「台灣有事」言論掀波…中日對峙 3種可能情境
解放軍「黃海實彈射擊」劍指日本 他稱日各界非常憤怒

解放軍「黃海實彈射擊」劍指日本 他稱日各界非常憤怒
日本駐中使館發布對策 提醒日籍公民在中國注意安全

日本駐中使館發布對策 提醒日籍公民在中國注意安全

熱門新聞

95歲的「股神」巴菲特表示，他近1500億元遺產將改捐贈給三名子女的基金會。(美聯社)

捐出99％財富? 巴菲特：行不通 改贈3子女

2025-11-13 01:14
北京航天飛行控制中心飛控大廳11月1日拍攝的神舟20號航天員乘組和神舟21號航天員乘組會師後拍攝「全家福」照片的實時畫面。(新華社)

中國3太空人滯留天宮怎回家？網友籲馬斯克出手相救

2025-11-11 04:59
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳說，他從不會說英語的母親教他英文的方式，學到了一項關鍵領導能力。路透

黃仁勳：不諳英文的母親教我英文 讓我學會關鍵能力

2025-11-14 08:39
能跟隨超級富豪到處遊山玩水的私人員工，已成為美國Z世代熱門工作。（路透）

年薪高達25萬美元還能到處遊山玩水 美國年輕人瘋搶這工作

2025-11-13 07:10
前共和黨佛羅里達州聯邦眾議員蓋茨（Matt Gaetz）。（美聯社）

控性侵終結蓋茨政治生涯 17歲少女被爆為籌牙套費而賣身

2025-11-14 15:26
單獨用餐本身就可能讓人感到尷尬。示意圖（路透）

獨自用餐卻被拒安排好位置？他離席引熱議

2025-11-10 16:41

超人氣

更多 >
糧食券將再發…但新規讓領取資格更嚴了 部分非公民喪失資格

糧食券將再發…但新規讓領取資格更嚴了 部分非公民喪失資格
法拉盛華男遭「騙婚」？妻抵美兩天失聯 1原因要求分開

法拉盛華男遭「騙婚」？妻抵美兩天失聯 1原因要求分開
靠窗位變惡夢 男子搭機誤選「這座位」：簡直人間地獄

靠窗位變惡夢 男子搭機誤選「這座位」：簡直人間地獄
房價停滯難獲利…房地產專家：2026買房應避免這7地區

房價停滯難獲利…房地產專家：2026買房應避免這7地區
「委內瑞拉中餐炒飯」暴紅紐約 22歲華裔青年將開餐廳

「委內瑞拉中餐炒飯」暴紅紐約 22歲華裔青年將開餐廳