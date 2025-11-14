藍源「新葛倫號」火箭 成功發射 助推器著陸回收 「下一站月球」

藍源太空探索公司的「新葛倫號」巨型火箭13日順利發射升空，將NASA委託的一對火星探測器部署到地球軌道，準備前往火星。(路透)

富豪貝佐斯(Jeff Bezos)旗下太空 探索公司藍源(Blue Origin)的「新葛倫號」(New Glenn)巨型火箭，13日順利發射升空，搭載一對準備前往火星 的國家航空暨太空總署(NASA )無人太空船。這是新葛倫號的第二次飛行，任務成功；藍源與NASA寄望有朝一日這枚火箭能搭載人與物資登上月球。

高達321呎的「新葛倫」火箭13日下午從卡納維拉角太空軍基地(Cape Canaveral Space Force Station)發射升空，把NASA的一對火星軌道器送入前往紅色星球的旅程。受到當地氣候不佳以及強烈太陽風暴影響，火箭發射時間耽擱四天，太陽風暴威力強到在佛羅里達州南部天空呈現出極光。

在這次令人讚嘆的創舉當中，藍源在助推器跟上端火箭、火星軌道器分離後成功完成回收，這是資源再利用與降低成本的關鍵一步，類似太空探索科技公司(SpaceX)的作法。

美聯社報導，藍源員工在助推器精準降落於離岸375哩接駁船時欣喜若狂歡呼，貝佐斯在發射控制中心興致勃勃地觀看火箭發射全程。助推器完美著陸後，員工紛紛高喊：「下一站，月球。」大約20分鐘之後，上端火箭把兩個火星軌道器都部署到太空，完成這趟計畫的主要任務。NASA官員以及SpaceX創辦人馬斯克(Elon Musk)紛紛表達祝賀。馬斯克太空探索公司的助推器重回陸地如今已成常態。

「新葛倫」今年1月第一次試飛時，把一顆原型衛星送入軌道，但沒能讓助推器落在大西洋上的浮動平台。

兩台款式一模一樣的火星軌道器名稱為Escapade，將在靠近地球的太空停留一年，定位在距離地球約100萬哩。明年秋季，當地球與火星位置對齊時，這兩個軌道器將利用地球的重力效應飛往火星，預計抵達時間是2027年。抵達火星後，太空船將繪製火星上層大氣與地圖，研究這些區域與太陽風的交互作用。

Escapade是成本相對較低的任務，花費不到8000萬元。