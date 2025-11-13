中國男死於賓州拘留中心 家屬提告：死者手腳反綁背後、脖子被吊

我的頻道

記者胡玉立／綜合報導
由監獄改建的莫沙農谷中心是美國東北部最大的ICE拘留中心，可容納近1900人，但該中心居住情況惡劣早已引發擔憂。(路透)
由監獄改建的莫沙農谷中心是美國東北部最大的ICE拘留中心，可容納近1900人,但該中心居住情況惡劣早已引發擔憂。(路透)

家住紐約市的32歲中國籍男子葛超峰(Chaofeng Ge，音譯)7月31日被送進移民暨海關執法局(ICE)位於賓州的拘留中心，8月5日清晨被人發現陳屍淋浴間。家人指至今無人慰問更無人交代死因，死者兄弟葛陽庚(Yangeng Ge，音譯)本月12日向紐約南區聯邦法院提起訴訟，要求查明真相。

費城詢問報(Philadelphia Inquirer)報導，葛超峰7月31日承認犯下與信用卡詐欺相關的控罪之後，被關進ICE賓州拘留設施「莫沙農谷處理中心」(Moshannon Valley Processing Center)，五天後即傳出死訊。

訟狀指稱，「莫沙農谷處理中心」經營商GEO集團無人聯繫家人表達慰問，更無人解釋此事究竟如何發生。為尋求答案，葛陽庚9月曾依「資訊自由法」申請公開資訊，遭國土安全部和ICE非法無視。

訴訟要求聯邦法官下令相關單位遵守「資訊自由法」，公開所有與葛超峰在拘留中心接受治療及死亡相關資訊和紀錄。

訴狀寫道，「因為拘留中心沒人會說普通話，葛超鋒遭到孤立，工作人員甚至拒絕嘗試與他溝通，更沒有為他提供急需的心理健康服務。」

根據ICE報告，葛超鋒8月5日凌晨5時21分被發現昏迷在拘留中心淋浴間內，上午6點後被宣告死亡。訴狀稱他手腳反綁於背後，脖子被吊著，但ICE報告未說明死因。

根據ICE紀錄，葛超鋒2023年11月因非法入境在加州被邊境巡邏隊逮捕，他收到出庭通知後獲釋。今年1月，他因試圖在一家CVS商店使用偽造信用卡購買禮品卡，被賓州下帕克斯頓鎮(Lower Paxton Township)警方逮捕。

法庭紀錄顯示，葛超鋒7月承認兩項輕罪並被判6至12個月徒刑。他認罪後，ICE將他拘留並送至莫沙農谷；5日後，葛超鋒死亡。

莫沙農谷中心是美國東北部最大的ICE拘留中心，可容納近1900人；ICE紀錄顯示，川普總統1月上任以來，已有15人在ICE拘留中心死亡。

ICE 賓州 加州

