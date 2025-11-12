強寒來襲 2億人迎今冬初雪 中西部、東北部、南部急凍

我的頻道

記者胡玉立／綜合報導
今冬首波強寒天氣和降雪，11日從中西部延伸至東北部大部分地區。圖為芝加哥路邊積雪。(美聯社)
今冬首波強寒天氣和降雪，11日從中西部延伸至東北部大部分地區。圖為芝加哥路邊積雪。(美聯社)

從中西部到東北部再到南部地區，多達2億國人面臨今冬首波強寒天氣和降雪。10日中西部首見大雪紛飛，氣溫驟降；11日降雪延伸至東北部大部分地區。嚴寒天氣從東北部一路席捲到南部各州，部分地區降雪量近一呎深，東南部氣溫出現歷史新低。

印第安納州、伊利諾伊州、威斯康辛州和密西根州部分地區10日降雪量近一呎；印第安納州警方說，他們「接到數百個求助電話」；就連田納西州納許維爾(Nashville)和南卡羅來納州默特爾比奇(Myrtle Beach)也飄起雪花。

11日冷空氣和降雪向東移動，五大湖東部沿岸地區被數吋積雪覆蓋，衝擊紐約上州水牛城(Buffalo)和雪城(Syracuse)及賓州部分地區。

紐約市官員警告，11日下午因風雪交加作用，能見度下降。受湖泊效應影響，紐約西部和新英格蘭北部地區降雪將持續到12日。水牛城發布冬季天氣警報，預計12日上午前還會有三到五吋降雪。

這股寒流為南部數十座城市締造歷史最低氣溫。阿拉巴馬州佛州和喬治亞州發布寒凍預警，影響逾1800萬居民。不過幾天前，東南部大部分地區氣溫還高達華氏70至80度，11日就氣溫驟降至冬季低溫。

12日上午南部地區將持續感到寒冷；體感溫度在佛州傑克遜維爾(Jacksonville)將降至華氏34度；南卡羅來納州查爾斯頓(Charleston)將降至華氏36度；喬治亞州亞特蘭大將降至華氏30度；田納西州納許維爾和阿拉巴馬州蒙哥馬利將降至華氏35度；北卡羅來納州夏洛特將降至華氏29度。

氣象學家克萊鮑爾(Scott Kleebauer)表示，11日上午佛州傑克遜維爾機場氣溫只有華氏28度，打破了當地在1977年創下的華氏35度的當日最低氣溫。

東南部地區在本周稍後氣溫才會回升，在那之前，還將經歷數天低於正常水平的寒冷天氣。

在西海岸，本周稍晚一股襲向加州的氣流將帶來大雨和山區降雪；在太平洋上空形成的熱帶濕氣12日為舊金山灣區帶來豪雨後，將迅速南下。預計內華達山脈(Sierra Nevada)部分地區將迎來一呎深的降雪。

