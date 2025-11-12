猶他州法官挑定國會選區圖 民主黨2026期中選舉可望增1席

我的頻道

記者胡玉立／綜合報導
一名猶他州議員審視重畫的選區圖。(美聯社)
猶他州地方法官吉布森(Dianna Gibson)10日駁回了由共和黨州議員繪製的新國會選區地圖，採納了傾向民主黨的選區重畫替代方案。民主黨在2026年期中選舉時，在猶他州翻轉一席國會眾議員席位的機會，因此意外大增。這項裁決，已讓猶他州直接捲入全國選區重畫之爭。

共和黨目前占據猶他州全部四席聯邦眾議員席位。在川普總統倡議下，猶他州共和黨州議會提出保住全數席位的國會選區重畫圖，結果被一狀告上法院；吉布森裁定該選區重畫圖「過度偏袒共和黨，不利於民主黨」。此裁決的最終結果，對共和黨人帶來了意想不到的打擊。猶他州上次有民主黨國會議員是在2021年初。

美聯社報導，吉布森8月否決了州議會在2020年人口普查後通過的國會選區重畫方案，她以猶他州選民通過了反對選區畫分不公的標準為由，下令州議員重新繪製出符合選民設立的標準的選區圖，確保選區不刻意偏袒任何一方。她當時即曾警告，若州議會重繪失敗，她可能會考慮原告「猶他州婦女選民聯盟」和「摩門教婦女道德政府組織」提交的其他選區重畫方案。

吉布森10日做出最終裁決，選擇了原告繪製的選區畫分案：鹽湖郡(Salt Lake County)這個民主黨人口密集的中心地區，幾乎完全保留在同一個選區內，而不是像以前那樣被分成四個選區。

猶他州參眾議會民主黨人聯合聲明表示，「這對每位猶他州人來說，都是一場勝利」。共和黨人則辯稱，吉布森無權頒布未經州議會批准的選區畫分案。州眾議員馬麥克弗森(Matt MacPherson)指該裁決「濫權」，並稱他已啟動彈劾吉布森法官案。官員表示，有可能提出緊急上訴，但是現在就須啟動重畫選區工作，才趕得上明年1月各候選人呈交申請文件。

共和黨人原本期望在猶他州橫掃所有席位，還打算努力贏得更多席位。從全國角度來看，明年期中選舉民主黨人需要淨增三席聯邦眾議員席位，才能從共和黨手中奪回眾院控制權。共和黨則試圖打破現任總統政黨總是在期中選舉失利的歷史慣例。

