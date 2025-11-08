我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克「兆元報酬」多驚人？用鈔票能疊到太陽 或還完南韓國債

寒流將從中西部擴散至東部 五大湖區等地迎本季首度降雪

不堪財務壓力 出版207年 「農夫年鑑」推出2026年版後停刊

記者張聲肇／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
1818年創刊的「農夫年鑑」 7日推出2026年版後，因不堪財務壓力，宣布停刊。(美聯社)
1818年創刊的「農夫年鑑」 7日推出2026年版後，因不堪財務壓力，宣布停刊。(美聯社)

1818年創刊、出版207年的「農夫年鑑」(Farmers Almanac) 7日推出2026年版後，宣布停刊。總部位於緬因州路易斯頓市的年鑑出版公司(Almanac Publishing Company)表示，「混亂的媒體環境」令其不堪負荷製作與行銷成本，財務負擔是它關門的主因。

主編鄧肯(Sandi Duncan)以「沉重的心情」與200多年來數百萬家庭共同形成的傳統告別，「不僅是傳統，也是生活方式，啟發了無數人明白一個道理：過往世代累積的智慧，是未來世代傳承的關鍵。」

服務美國農民的農民曆書曾經多達上百種，唯獨兩本長存迄今。如今「農夫年鑑」停刊，就剩下新罕布夏州出版的「老農年鑑」(Old Farmer's Almanac)維繫1792年以來的傳統，以北美洲最古老連續出版刊物的地位，繼續服務讀者。

「農夫年鑑」源自新澤西州，1955年遷到緬因州。它不僅提供園藝小技巧、笑話、還有自然療法，如貓薄荷可以止痛，接骨木莓漿能增進免疫力。但最具話題性的，還是它的天氣預報。有人研究過，它的預報準確率，略高於50%。

農夫年鑑和老農年鑑都宣稱是根據太陽黑子、行星運行、月升月落循環等資料，加上獨門「秘密方程式」，推算天氣的長期趨勢。

農夫年鑑的內容與時俱進，2017年北美銷售量達210萬本，新讀者是對食物來源有興趣的食客，和在自家庭院栽植蔬果的假日農夫，編輯部於是新增每周郵寄讀者的服務，也因為愈來愈多讀者是城市居民，年鑑封面開始出現高樓大廈。

1923年，編輯人員鑑於汽車、電話等新科技改變生活方式，特別呼籲讀者謹記「老式街坊鄰里」的好處。1834年，編輯呼籲讀者戒菸；1850年，推廣豆葉殺臭蟲術。

年鑑也不缺前瞻性的「社論」，例如，1876年勸女性學得生活技能，不要依靠婚姻過日子，「當女人比當人妻強，人生不必圍著婚姻的軸心轉。」

緬因州 新澤西州 新罕布夏州

上一則

禽流感重創供應 感恩節火雞漲價25% 省錢仍有竅門

下一則

北極冷氣團帶來寒流 多州迎初雪 美西則不冷

延伸閱讀

全美17處被低估旅遊地 下次路過別錯過

全美17處被低估旅遊地 下次路過別錯過
民主黨版川普？曼達尼非美國出生 無緣白宮

民主黨版川普？曼達尼非美國出生 無緣白宮
新英格蘭海域過度捕撈龍蝦 監管新規遇阻

新英格蘭海域過度捕撈龍蝦 監管新規遇阻
全美最貴5度假區 均非熱門都會

全美最貴5度假區 均非熱門都會

熱門新聞

全國有4200萬人領取俗稱糧食券的「營養補充援助計畫」。（路透）

美國平均每8人就有1人領取糧食券 這些人都是誰？

2025-10-31 10:05
曼達尼贏得紐約市長選舉。(路透)

曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄

2025-11-04 22:09
艾瑞卡・柯克（左）與副總統范斯（右）。（美聯社）

柯克遺孀與范斯「深情相擁」惹爭議 她說了6個字

2025-11-05 16:53
羅德島州一家鐘錶公司的技師正在調整戶外時裝的時間。對於每年要調整時鐘兩次，美聯社民調發現，47%美國人持反對態度。(美聯社)

時鐘11月2日起調慢1小時 近半民眾不愛「夕照變短」

2025-11-01 15:00
90年代真正的「財富象徵」。示意圖（美聯社）

90年代炫富清單…網路票選：一看就知道你家很有錢

2025-11-04 15:57
美國前副總統錢尼2022年8月在懷俄明州，出席一場初選前夕活動。（美聯社）

曾策畫反恐戰爭、嗆川普懦夫 「美國最有權副總統」錢尼逝世享壽84歲

2025-11-04 07:34

超人氣

更多 >
好市多黑五早鳥優惠開跑 5商品可先搶購

好市多黑五早鳥優惠開跑 5商品可先搶購
考量公共負擔 領福利難獲綠卡 將退休者嚴審

考量公共負擔 領福利難獲綠卡 將退休者嚴審
美股準備大崩盤？超精準指標揭露未來一年恐跌這麼多

美股準備大崩盤？超精準指標揭露未來一年恐跌這麼多
洗碗精洗眼鏡 少1步反傷鏡片…眼鏡店教正確做法

洗碗精洗眼鏡 少1步反傷鏡片…眼鏡店教正確做法
江西23歲女護給95歲爺輸液 大腿被一隻手「黏膩觸摸」

江西23歲女護給95歲爺輸液 大腿被一隻手「黏膩觸摸」