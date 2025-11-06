我的頻道

全美40座機場將減少10%航班…今日你應知道5件事

突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切

「反覺醒」奧斯汀大學 獲富豪雅斯1億元捐款

記者張聲肇／綜合報導
新開辦的奧斯汀大學座落於德州奧斯汀市中心這棟大樓內。(University of Austin官網)
新創立的奧斯汀大學(University of Austin，UATX)日前收到富豪雅斯(Jeff Yass)的1億元捐款，是該校迄今所收到的最大一筆捐款。

這所位於德州首府的私立文理(liberal arts)學府，是由風險投資家隆斯戴爾(Joe Lonsdale)、新聞人魏斯(Bari Weiss)等人於2021年創立，2024年開始招生，目前有一、二年級學生約150人。建校董事會因看不慣政治兩極化，精英大學壓制「政治不正確」思想的作風，籌得2億元開辦這所標榜「反覺醒」、「非黨派」的免費大學，學生不用繳交任何學雜費，僅須負擔食宿和書本費用。

初期捐款人包括房地產開發商克若(Harlan Crow)和投資家布拉瓦特尼克(Len Blavatnik)，當時雅斯就捐了3500萬元。

奧斯汀大學座落於德州奧斯汀市中心一棟大樓內，另有專用學生宿舍，教育宗旨是「無懼無悔追求真理」，核心教材是古典文學作品如荷馬的「奧德賽」，同時培養學生的企業經營能力。

雅斯說，這所學校目前發展的情況令他動容。他主張教育與政治分離，希望幫辛苦為子女籌學費的家長減輕壓力。

雅斯共同創立蘇斯克漢娜國際貿易集團(Susquehanna International Group)，是抖音母公司的大股東，也是共和黨大金主；而奧斯汀大學創校迄今，他也是最大捐款人。

曾任奧斯汀德州大學商學院教授、現任UATX校長卡瓦爾荷(Carlos Carvalho)說，雅斯這筆捐款讓這所拒絕政府補助的大學距離3億元創校基金的目標，邁進一大步。經費充裕後，學生人數料將增為400-500人。

卡瓦爾荷打算加開新聞學程，培養校董魏斯「自由媒體」理念的新聞人才，糾正當前「自我檢查、強迫服從、遵循意識形態」的主流風氣。他說，精英大學被左派把持、控制，保守派金主才紛紛捐助這所學校。

德州 共和黨 房地產

加州重畫選區50號提案公投過關 共和黨提告

NBA熱火總教練佛州住家遭祝融 暫無傷亡通報

