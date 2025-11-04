南瓜密語案…2男取得威力強大武器 擬襲底特律同性戀酒吧

檢方指控兩名年輕男性取得威力強大的武器，又到靶場練習射擊，疑似計畫攻擊密西根州芬戴爾的同性戀酒吧。(美聯社)

兩名還不到合法喝酒年齡的男性取得威力強大的武器，又到靶場練習射擊，疑似計畫攻擊底特律地區同性戀 酒吧，31日被警方逮捕，司法部長邦迪盛讚「美國英雄預防了一場恐怖攻擊。」

警方3日向法院提出長達72頁的刑事訴狀指出，20歲的阿里(Momed Ali)和馬穆德(Majed Mahmoud)受到伊斯蘭國極端主義的影響，還吸收了一名未成年人參與策畫。

訴狀說，這兩名嫌犯盯上密西根州奧克蘭 郡芬戴爾(Ferndale)市某家同性戀酒吧，作為可能的攻擊地點。

警方跟監了好幾周，甚至在迪爾伯恩(Dearborn )某戶住宅外的電線桿裝設錄影機，也搜遍社群媒體，破解加密對話，識破他們的計畫，掌握其一舉一動。

警方以兩人接收、轉運槍枝與彈藥，企圖發動恐怖攻擊為由，對他們提出犯罪指控。兩人3日短暫出庭後還押，10日將再度出庭。

被告的辯護律師史沃爾(William Swor )和馬克萊德(Amir Makled )都拒不置評。馬克萊德周末表示，全案是某些員警「歇斯底里」辦案，「販售恐懼」的結果。

政府當局指出，馬穆德最近買了1600多發AR-15半自動步槍子彈，和阿里一起到靶場練習。

聯邦調查局說，兩人不斷在對話中提到「南瓜」，暗示在萬聖節「起事」。涉案未成年人經常向當地伊斯蘭極端主義意識形態很強的某人的父親請教何時「幹出一番大事」。

聯調局局長帕特爾31日早上宣布逮人消息，當時員警正在搜查迪爾伯恩民宅和阿里在附近印克斯特(Inkster)租的儲物間。警察搜出防彈背心、背包、AR-15步槍、子彈和已經上膛的手槍以及GoPro運動錄影機。

底特律北邊芬戴爾每年同性戀大遊行都吸引成千上萬人參加，本身也是同性戀的前市長庫爾特( Coulter)聽到這消息，回想自己任內時，佛州 奧蘭一家夜總會43名同性戀遭屠殺的慘劇，不禁一身冷汗。