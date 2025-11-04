我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

波士頓市長吳弭 壓倒性連任成功

地方選舉民主黨大獲全勝…今日你應知道5件事

南瓜密語案…2男取得威力強大武器 擬襲底特律同性戀酒吧

記者張聲肇／綜合報導
檢方指控兩名年輕男性取得威力強大的武器，又到靶場練習射擊，疑似計畫攻擊密西根州芬戴爾的同性戀酒吧。(美聯社)
檢方指控兩名年輕男性取得威力強大的武器，又到靶場練習射擊，疑似計畫攻擊密西根州芬戴爾的同性戀酒吧。(美聯社)

兩名還不到合法喝酒年齡的男性取得威力強大的武器，又到靶場練習射擊，疑似計畫攻擊底特律地區同性戀酒吧，31日被警方逮捕，司法部長邦迪盛讚「美國英雄預防了一場恐怖攻擊。」

警方3日向法院提出長達72頁的刑事訴狀指出，20歲的阿里(Momed Ali)和馬穆德(Majed Mahmoud)受到伊斯蘭國極端主義的影響，還吸收了一名未成年人參與策畫。

訴狀說，這兩名嫌犯盯上密西根州奧克蘭郡芬戴爾(Ferndale)市某家同性戀酒吧，作為可能的攻擊地點。

警方跟監了好幾周，甚至在迪爾伯恩(Dearborn )某戶住宅外的電線桿裝設錄影機，也搜遍社群媒體，破解加密對話，識破他們的計畫，掌握其一舉一動。

警方以兩人接收、轉運槍枝與彈藥，企圖發動恐怖攻擊為由，對他們提出犯罪指控。兩人3日短暫出庭後還押，10日將再度出庭。

被告的辯護律師史沃爾(William Swor )和馬克萊德(Amir Makled )都拒不置評。馬克萊德周末表示，全案是某些員警「歇斯底里」辦案，「販售恐懼」的結果。

政府當局指出，馬穆德最近買了1600多發AR-15半自動步槍子彈，和阿里一起到靶場練習。

聯邦調查局說，兩人不斷在對話中提到「南瓜」，暗示在萬聖節「起事」。涉案未成年人經常向當地伊斯蘭極端主義意識形態很強的某人的父親請教何時「幹出一番大事」。

聯調局局長帕特爾31日早上宣布逮人消息，當時員警正在搜查迪爾伯恩民宅和阿里在附近印克斯特(Inkster)租的儲物間。警察搜出防彈背心、背包、AR-15步槍、子彈和已經上膛的手槍以及GoPro運動錄影機。

底特律北邊芬戴爾每年同性戀大遊行都吸引成千上萬人參加，本身也是同性戀的前市長庫爾特( Coulter)聽到這消息，回想自己任內時，佛州奧蘭一家夜總會43名同性戀遭屠殺的慘劇，不禁一身冷汗。

同性戀 奧克蘭 佛州

上一則

前年在華府國家藝廊破壞藝術品 氣候社運人士馬丁判刑18個月

下一則

曾為奧克拉荷馬州十大要犯 自導自演遭綁架 性犯罪者逃亡13年落網

延伸閱讀

英國列車隨機砍人案 司機迅速一決斷救了更多人

英國列車隨機砍人案 司機迅速一決斷救了更多人
以為是萬聖節惡作劇…英火車爆隨機砍人「襯衫滿是血」 警排除恐攻

以為是萬聖節惡作劇…英火車爆隨機砍人「襯衫滿是血」 警排除恐攻
歡樂萬聖節 寇頓、莊文怡發放糖果南瓜

歡樂萬聖節 寇頓、莊文怡發放糖果南瓜
底特律市中心公共藝術公園啟用 密西根舞獅隊演出慶開幕

底特律市中心公共藝術公園啟用 密西根舞獅隊演出慶開幕

熱門新聞

全國有4200萬人領取俗稱糧食券的「營養補充援助計畫」。（路透）

美國平均每8人就有1人領取糧食券 這些人都是誰？

2025-10-31 10:05
曼達尼贏得紐約市長選舉。(路透)

曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄

2025-11-04 22:09
羅德島州一家鐘錶公司的技師正在調整戶外時裝的時間。對於每年要調整時鐘兩次，美聯社民調發現，47%美國人持反對態度。(美聯社)

時鐘11月2日起調慢1小時 近半民眾不愛「夕照變短」

2025-11-01 15:00
美聯航（United Airlines）。示意圖（路透）

筆電掉進機艙縫？美聯航飛羅馬客機 半路返航找筆電

2025-10-29 15:59
聯邦準備理事會(Federal Reserve)29日通過決議繼續降息一碼。（美聯社）

聯準會降息對一般民眾貸款、存款有何影響？

2025-10-30 10:05
隨同川普訪韓的白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）在南韓大買韓系美妝保養品。（歐新社）

韓流美妝魔力無邊 白宮發言人李威特狂掃貨曬「戰利品」

2025-10-30 10:48

超人氣

更多 >
白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像

白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像
屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」

屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」
曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄

曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄
退休前先放下這5樣東西 生活理財無負擔

退休前先放下這5樣東西 生活理財無負擔
不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉

不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉