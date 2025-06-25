加州受禁令衝擊第2間…史丹佛醫院停止「未成年跨性別手術」

洛杉磯兒童醫院過去以為跨性別與多元性別青少年及其家庭提供高品質、具實證基礎的照護著稱，但醫院日前宣布自7月22日起關閉「跨性別青少年健康與發展中心」，並表示「已無其他可行出路。」(美聯社)

總統川普 上任後終止多元性別，影響如今逐漸顯現。繼洛杉磯兒童醫院後，史丹佛大學附設醫院決定停止為19歲以下患者提供跨性別 手術服務，成為加州 第二家縮減跨性別族群醫療照護的大型醫療機構。

史丹佛大學附設醫院（Stanford Medicine）在給媒體的聲明中表示，在檢視聯邦政府的最新命令和行動後，自月初已停止為19歲以下LGBTQ+（女同性戀、男同性戀、雙性戀、跨性別、雙性人、酷兒、其他未明確提及的群體）提供性別相關的外科手術。

川普（Donald Trump）上任後簽署行政命令，限制19歲以下的人接受性別轉換相關療程。儘管美國目前尚無禁止未成年人接受跨性別醫療的全國性法律，川普的行政命令已終止聯邦對此類醫療的支持。這項命令的影響正在發酵，加州受到顯著衝擊。

洛杉磯兒童醫院（Children's Hospital Los Angeles）過去以為跨性別與多元性別青少年及其家庭提供高品質、具實證基礎的照護著稱，但醫院日前宣布自7月22日起關閉「跨性別青少年健康與發展中心」，並表示「除關閉之外，已無其他可行出路。」

史丹佛大學附設醫院指出，這是個經過深思熟慮的決定，也理解決定可能造成的影響，雖然將不再為19歲以下患者提供外科手術，仍將持續提供其他類型的跨性別醫療。

一名受到影響的家長以匿名方式告訴舊金山紀事報（San Francisco Chronicle），孩子在史丹佛大學附設醫院接受了1年多的治療，原本計畫在6月做術前諮詢、安排手術日期，但臨時接到預約取消的通知、措手不及，正尋求其他地方的跨性別醫療服務。

除非性別焦慮極為嚴重的年長青少年，一般不建議未成年人接受跨性別手術。專家估計，美國每年約有數百名18歲以下青少年接受胸部手術，不到20人接受生殖器手術。

美國最高法院18日通過裁決，維持田納西州禁止向未成年人提供跨性別醫療的法律。該法律禁止醫療機構對18歲以下的未成年人提供荷爾蒙療法、青春期阻斷劑（puberty blocker）與性別重置手術。最高法院裁決對全美各地的禁令產生廣泛影響。