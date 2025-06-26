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亞州女墜400呎峽谷 2天後奇蹟獲救 僅受輕傷

編譯俞仲慈／綜合報導
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亞利桑納州女子珍妮爾．班達本月在山區露營，卻意外摔落數百呎深的峽谷，經過兩天多的搜救後，被直升機及時發現。(科科尼諾郡警長辦公室)
亞利桑納州女子珍妮爾．班達本月在山區露營，卻意外摔落數百呎深的峽谷，經過兩天多的搜救後，被直升機及時發現。(科科尼諾郡警長辦公室)

亞利桑納州一名女子本月中旬陪同父親在山區露營，卻意外摔落數百呎深的峽谷，家人報警求救，經過兩天多的搜救後，被直升機及時發現，平安獲救，堪稱奇蹟。

救援直升機16日中午發現珍妮爾並把她救回。(科科尼諾郡警長辦公室)
救援直升機16日中午發現珍妮爾並把她救回。(科科尼諾郡警長辦公室)

今日美國報(USA Today)報導，29歲的莎拉·班達(Sarah Banda)得知32歲姊姊珍妮爾(Janelle Banda)平安獲救後向記者興奮表示：「這簡直就是一大奇蹟。」並透露父母親也感到無比欣慰。

莎拉表示，姊妹倆人向來熱愛戶外活動，曾經結伴在鳳凰城(Phoenix)地區徒步旅行，這次由姊姊陪同父親到塞多納(Sedona)附近山區健行，11日在素有「世界邊緣」(Edge of the World)之稱的險峻峽谷露營。

沒想到13日晚間珍妮爾獨自離開營地散步，在一處樹林迷路，隨後似乎被某種東西嚇著，慌亂之下摔落峽谷。

結果珍妮爾受困在伍迪山路(Woody Mountain Road)南端一處約400呎深的狹窄峽谷，由於地形崎嶇加上森林茂密，根本求救無門，被迫獨自忍受白晝酷暑與寒冷黑夜。

由於珍妮爾遲遲未歸，父親與另一名露營者搜尋無果後，報警求助，於是科科尼諾(Coconino)、馬里科帕(Maricopa)與雅瓦派(Yavapai)三郡以及亞利桑納公安廳(Arizona Department of Public Safety)動員展開救援任務。

初步搜救結果研判珍妮爾可能還活著，但隨著黃金救援時間一分一秒度過，家屬忐忑不安並作了最壞打算，直到16日中午皮瑪郡(Pima County)救援直升機發現珍妮爾。

幸運的是，珍妮爾除了腳踝兩度扭傷，還有燙傷、割傷、瘀青等皮膚外傷，並無大礙，不過連續兩天滴水未進身體嚴重脫水，莎拉直言：「她真的動不了，她很痛苦。」所幸住院治療後隔天平安出院。

在珍妮爾平安脫困後，莎拉也代表家屬向搜救人員與志工表達謝意，但仍擔心姊姊日後仍需接受心理輔導；她說：「這起意外顯然會帶來心理創傷，不單是摔落峽谷還有獨自承受受困的壓力，這是她未來面對的另一項挑戰。」

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