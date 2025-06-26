馬里蘭法官下令放慢遣返 司法部怒告 川普政府與司法系統爭鬥升級

司法部長邦迪表示，從川普的總統任期開始幾小時之後，他的行政權力就因數十項禁制令而受到損害。(美聯社)

針對馬里蘭州聯邦地區法院首席法官5月下令放慢遣返移民 速度，川普 政府的司法部 24日提出罕見訴訟，該訴訟的控告對象是馬里蘭州聯邦地區法院及其所有15名法官。川普政府與司法界之間的鬥爭，已因此訴訟而顯著升級。

司法部在訴狀中指稱，馬里蘭州聯邦地區法院首席法官拉塞爾(George Russell)5月簽署的一項命令，干涉了行政部門職權。根據該命令，被拘留兩個工作天的無證移民或獲罪移民若提出法律質疑，該命令將自動阻止立即遣返該移民。川普政府請求法院裁定該命令非法，並要求發布禁令禁止執行該命令。

訴畎中寫道：「這起訴訟是又一樁令人遺憾的例子，顯示有人非法使用權力來限制行政部門。」川普政府指責拉塞爾的命令，違反最高法院關於法官何時可以發布禁令救濟的先例。

司法部律師在訴狀中指出，拉塞爾做出該裁決的「移民執法背景」，侵犯了行政部門核心權力；該裁決引發自動禁制令，並未考慮移民是否需要或尋求緊急救濟，法院是否對其訴求擁有管轄權，以及那些訴求是否有任何依據。

司法部長邦迪(Pam Bondi)在宣布提出訴訟的聲明中表示，美國人民選出川普總統來實踐其政見，但打從他的總統任期開始幾小時之後，他的行政權力就因數十項禁制令而受到損害，「這種司法越權模式破壞了民主進程，不容繼續存在」。

拉塞爾5月底發布該命令的理由是，隨著川普政府加大驅逐力道，移民質疑拘留合法性、申請「人身保護令」的案件大量湧入；這些訴狀經常在正常開庭時間之外提交，導致庭審安排出現問題，聽證會倉促且令人沮喪。

司法部提交申訴後，要求將此案從馬里蘭州聯邦地區法院移出，並要求該法院法官迴避此案。司法部表示，美國第四巡迴上訴法院書記官辦公室應隨機從其他地區選出一名法官來監督此案，或將案件移送至另一地區法院。