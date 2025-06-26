載3000輛中國車貨船 疑電動車自燃起火 阿拉斯加公海沉沒

載有3000輛中國製汽車和電動車的巨型貨船「晨曦邁達斯號」3日起火，23日沉沒。(美聯社)

載有3000輛中國製汽車和電動車 的巨型貨船「晨曦邁達斯號」(Morning Midas)23日下午5點30分左右，在靠近美國阿拉斯加州 阿達克島(Adak)西南方約450哩處的國際水域沉沒。該船在3日起火，濃煙似來自滿載電動車的甲板。船上22名船員試圖滅火不成，已棄船逃生，無人受傷。

美國海岸防衛隊表示，「晨曦邁達斯號」是由總部位於倫敦的Zodiac Maritime公司營運，該船載有1530噸極低硫燃料油和350噸船用輕柴油，船上準備運輸的3048輛汽車當中，包括70輛電動車和681輛油電混合車。

「晨曦邁達斯」號全長600呎，懸掛賴比瑞亞國旗，5月26日自中國山東煙台啟程後，原訂15日抵達墨西哥 拉薩羅卡德納斯港(Lázaro Cárdenas)，3日卻在太平洋上發生火災。22名船員因試圖撲滅大火不成，棄船乘坐救生艇撤離，並在美國海防隊協助下，轉至附近一艘商船上。

根據Zodiac Maritime公司和美國海岸防衛隊初步調查，有船員發現船尾冒出滾滾濃煙，濃煙似來自滿載電動車的甲板。

據悉船上裝載的3000輛中國製汽車包含奇瑞汽車、長城汽車等車廠產品。不清楚船隻失火是源於哪家廠牌的電動車。

Zodiac Maritime公司25日向「今日美國報」(USAToday)表示，該船失火後，因天氣惡劣和大量進水，最終導致船隻沉沒。

海防隊表示，船隻沉沒現場，有兩艘配備了污染應急設備的打撈船，準備因應任何潛在污染跡象。目前沒有明顯油污染跡象，海岸防衛隊與船公司將持續合作監測和評估該區域狀況。溢油應急船「奮進號」(Endeavour)26日也將前往該地區，提供油污控制等資源。

Zodiac Maritime公司表示，該公司正與(船舶打撈及緊急應變公司)Resolve Marine和美國海岸防衛隊保持密切合作，並誠摯感謝他們的專業精神、快速響應和持續合作。