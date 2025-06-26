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德州新法規定公校張貼十誡 宗教領袖提告：新法政教不分 違憲

記者張聲肇／綜合報導
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圖為位於德州議會前的十誡石碑 。(美聯社)
圖為位於德州議會前的十誡石碑 。(美聯社)

德州新法規定公立學校每個教室都要張貼十誡，達拉斯地區的宗教領袖和家長24日提告阻止，理由是這條法律違反政教分離原則屬於違憲。

路易斯安那州聯邦上訴法院20日才裁定，該州類似的法令違憲，阿肯色州也有家長對該州有違政教分離原則的法律，提出司法挑戰。德州州長艾伯特21日簽署實施「十誡法」，25日就挨告。

提告方是基督教和伊斯蘭國(Nation of Islam) 的宗教領袖和家長，被告是德州教育廳、教育廳長莫拉斯(Mike Morath)以及達拉斯地區三個「奉命」執行該法的學區

訴狀指出，「政府的責任在治理，傳教的事該交給教會，背離此一原則，即對我們民主與宗教的靈魂構成威脅。」

保守派當政的州紛紛把宗教加入公立學校，教室張貼十誡「信條」即其努力之一，支持者認為，十誡是美國司法與教育體系的根基，應廣為張貼。

州長簽署的新法令還規定，學區得提供師生每日志願祈禱或讀經的時段。

反對這條法令的人說，張貼十誡、每日禱告等措施，侵犯其他宗教信徒的信仰自由，提告的人會越來越多。美國公自由聯盟、美國政教分離聯合會、免於宗教壓迫基金會(Freedom From Religion Foundation )等社團已揚言訴諸法院，請法官阻止學校張貼十誡。

新法規定，每間教室都需張貼16吋x20吋或更大的英文版十誡。各教派、各信仰、各教會、甚至各教堂、各語言對十誡內容的翻譯、解釋都不同，學校可以自行選定某一版本的英文翻譯。

訴狀說，德州9100家公立中小學，學生近600萬，其中成千上萬有宗教信仰的學生，與十誡毫無關聯或鮮少關聯，還有許多學生根本就沒有宗教信仰。

新法9月1日生效，許多學區的新學年8月就開始。

德州 學區 公立學校

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