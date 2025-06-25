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民主黨紐約市長初選 曼達尼首輪領先葛謨 亞當斯將獨立參選

記者范航瑜／紐約報導
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紐約市長民主黨初選24日登場，33歲的州眾議員曼達尼(Zohran Mamdani)開票一路大幅領先紐約州前州長葛謨(Andrew Cuomo)，但兩人都未在首輪過半，市選委會將依複數選票制逐輪計算選票，並淘汰落後的參選人，預計7月1日公布最後勝出的人選，獲得民主黨提名。

至24日晚11時統計，曼達尼獲得43.5%選票，葛謨36.4%，紐約市主計長蘭德位居第三，得票11.4%，但選前蘭德已表態會與曼達尼結盟。葛謨24日晚間承認首輪敗選，「今晚屬於曼達尼。」

現任市長亞當斯(Eric Adams)未參加24日舉行的民主黨初選，但仍前往布魯克林(又譯布碌崙)一投票站投票，並向媒體表示，他在選票上寫了五次自己的名字。亞當斯預定26日宣布競選連任，投入11月的選舉。

紐約市長初選採用「複選排名制」(Ranked-Choice Voting)，選民最多可依偏好選擇五位參選人。但若五個順位皆為同一人，則僅第一順位有效，其餘作廢，不會計入後面的輪次。

本次初選焦點落在葛謨與曼達尼兩人之間的對決。葛謨在前紐約市長彭博背書下，多處於領先狀態，但主打草根路線、在年輕選民中頗受歡迎的曼達尼，近兩周來支持度大幅拉近，後來居上。據艾默生學院(Emerson College Polling)23日發布的民調，曼達尼在模擬排序的第八輪中甚至略為領先。

24日晚上九時投票結束後，紐約市選舉局將統計各投票站的開票數據，24日當晚僅公布首輪結果。首輪無人拿下過半選票，選票將依選民的第二至第五順位逐輪分配，直到其中一人取得過半為止。根據規定，所有選票，包括缺席票、郵寄票與宣誓選票，皆可於30日前送達並計入，因此最終結果將延至7月1日(周一)中午前公布。四年前，亞當斯於第八輪中勝出。

紐約民主黨市長24日初選，參選人曼達尼領先，他的支持者興奮歡呼。(美聯社)
紐約民主黨市長24日初選，參選人曼達尼領先，他的支持者興奮歡呼。(美聯社)

曼達尼如果勝出，將是第一位穆斯林和印度裔的紐約市長參選人。曼達尼自稱是民主黨內的社會主義者。

初選日當天，紐約市高溫達華氏100度，雖熱破紀錄，但全市各投票站湧現了不少華人選民前來投票。在曼哈頓華埠的麥地臣社區中心(Hamilton Madison House)投票站，多名華人接受採訪時表示，安全、教育、移民和住房是他們最關心的話題；葛謨與曼達尼是最常被提及的參選人，兩人競爭激烈。布魯克林的班森賀投票點則出現了選民將多位候選人寫在同一欄位導致選票作廢的情況。此外，有選務協調員表示，當日也不少未註冊民主黨的選民前來投票，最終撲空。

亞當斯24日批評其他主要參選人，稱葛謨逃避過去疫情和性騷紀錄，而曼達尼「根本沒有紀錄」。亞當斯4月宣布退出民主黨初選，轉以無黨籍身分競選連任。他表示，盡管聯邦當局對其涉貪調查已永久撤案，但案件拖延時間過長，削弱他在黨內初選的競爭力。

紐約市市長初選24日投票，圖為位於布魯克林美術館的投票站。(歐新社)
紐約市市長初選24日投票，圖為位於布魯克林美術館的投票站。(歐新社)

投票 亞當斯 紐約市

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