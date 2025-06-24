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最高法院裁定 無證移民可迅速遣送至第三國

記者顏伶如／綜合報導
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最高法院23日裁定，川普政府有權將無證移民迅速遣送到第三國。（美聯社）
最高法院23日裁定，川普政府有權將無證移民迅速遣送到第三國。（美聯社）

最高法院23日裁定，川普政府有權將無證移民迅速遣送到第三國，不必經過聯邦區域法院法官要求的正當法律程序。美國廣播公司(ABC)報導導分析指出，最高法院裁決對川普總統的移民政策來說等於取得一大勝利。

最高法院未簽署的簡短裁決並未附加意見書，僅表示如果行政部門日後上訴失敗，波士頓聯邦法院法官墨菲(Brian Murphy)發布的臨時禁止令也將終止。無證移民被遣返到第三國的官司仍在進行中，估計恐將纏訟數年。

國土安全部發言人麥克拉夫林(Tricia McLaughlin)在社群媒體X發文寫道，「最高法院裁決對於美國人民的安全與防護來說，堪稱重大勝利」。

一群被安排到遣返至南蘇丹的無證移民對川普政府提告，指控遣返過程中不曾有機會申訴，表達對於可能遭到酷刑的擔憂。墨菲5月間下達臨時禁止令，擋下川普政府遣返至第三國的行動，除非遭到拘留的無證客對於遣返地點有事先獲得告知，並給予至少10天對於人身安全考量提出申訴，以及15天時間可以對移民官員命令提出反駁。

最高法院23日的裁定則允許川普政府恢復行動，將無證移民迅速遣返到並不是祖國的其他國家。川普政府派出遣返專機運送無證移民前往的目的地包括薩爾瓦多、瓜地馬拉、南蘇丹以及利比亞。

自由派大法官薩多馬友(Sonia Sotomayor)、凱根(Elena Kagan)、傑克森(Ketanji Brown Jackson)則持不同意見。薩多馬友在不同意見書中表示，保守派大法官縱容行政部門在「攸關生死大事」(matters of life and death)出現「目無法紀」(lawless)行為。

薩多馬友指出，憲法正當法律程序條款(due process clause)代表美國政府是基於法治，不是人治，唯有在統治者遵守法規約束之下，人民才服從統治。她指出，最高法院裁決形同獎勵違法亂紀，再度破壞基本法律精神。

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