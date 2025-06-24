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食品包裝加註色素、添加劑警語 德州開先例

記者顏伶如／綜合報導
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德州通過立法，要求食品、飲料當中常見的44種色素及添加劑必須在包裝上加註警語，可能為其他州帶來漣漪效應。圖為超市貨架上琳瑯滿目的早餐穀物產品。(路透)
德州通過立法，要求食品、飲料當中常見的44種色素及添加劑必須在包裝上加註警語，可能為其他州帶來漣漪效應。圖為超市貨架上琳瑯滿目的早餐穀物產品。(路透)

德州在全國各州當中首開先例，通過立法要求食品、飲料當中常見的44種色素及添加劑必須在包裝上加註警語，法案22日獲得德州州長艾伯特(Greg Abbott)簽署後，正式生效。華盛頓郵報23日報導，這項法案可能為其他州帶來漣漪效應，食品業者可能被迫改變銷售策略。

德州新法可能影響數萬種產品，如果成份當中含有44種經常用於烘焙產品、糖果及飲料的色素及添加劑，包裝上就要加註警語。食品業者除了配合規定在包裝上加註警語之外，也可能評估調整食譜，或者決定不在德州販賣某些產品。某些業者則可能對德州新法興訟。

非營利食品安全倡議機構「環境工作組織」(Environmental Working Group)資深副總監法布爾(Scott Faber)說，像德州一樣規模龐大的州開始要求包裝加註警語，勢必對整個市場帶來衝擊。

共和黨執政的紅州紛紛積極配合衛生部長小羅勃．甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)旨在對抗慢性疾病與兒童健康問題的「讓美國再次健康」(Make AmeMake America Healthy Again，MAHA)倡議，但食品安全專家說，德州新規的影響尤其重大，可能讓食品業者快速調整銷售產品。

以往針對全國規模的食品供應新規，通常來自規模較大的民主黨執政藍州，例如加州。食品產業一直把共和黨視為盟友，共和黨國會議員以及川普第一任內政府官員便曾批判對於學童午餐的營養規定是「過度管制」。然而，共和黨執政的德州、西維吉尼亞州等紅州，今年州議會紛紛通過食品新規州法。

德州的食品包裝加註色素、添加劑警語新法獲得兩黨州議員支持，食品業者則強力反對，理由是對整體食品安全作用不大，反而讓企業總部位於德州的食品公司處於劣勢。

德州 共和黨 西維吉尼亞州

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