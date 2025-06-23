聯邦法官駁回川普阻止哈佛招收國際學生的處分

國際學生在哈佛占比約27%，川普蓄意封殺。(路透)

美國一名聯邦法官23日駁回川普 政府阻止國際學生進入美國就讀哈佛大學 或參加交換計畫。聯邦地方法官布羅斯（Allison Burroughs）發布的禁制令，暫時阻止了川普援引國家安全理由簽署的行政命令。該命令意在阻止外國學生到哈佛或參加相關交換計畫，為期六個月 。

川普政策若付諸實施，可能導致當前持簽證的約6,800名國際學生簽證 被撤銷，這些學生約占哈佛總學生數的27% 。川普政府先前已針對哈佛採取一系列打壓措施，包括凍結資金、威脅撤銷哈佛的免稅資格、調查，並警告要終止其學生及交流訪問者計畫（SEVP）認證 。

哈佛大學提起訴訟，要求解凍約25億美元資金並保障招收國際學生的權利，主張政府的行動違反憲法第一增修條文中，學校所享有的治理與學術自由權利 。

國土安全部長諾姆（Kristi Noem）也曾試圖撤銷哈佛的SEVP認證，指稱該校存在未經證實的反猶主義問題及與中國共產黨有所聯繫，也被布羅斯駁回 。

布羅斯指出：「從根本上說，這起案件關乎必須受到保障的核心憲法權利：思想自由、表達自由與言論自由。這三者不僅是健全民主制度的支柱，更是防止專制擴張的重要防線。」

她說：「在這裡，似乎僅因其中某些觀點與本屆政府立場不一致，便試圖控制一所備受尊敬的學術機構，並壓制多元觀點。這種錯誤的行動威脅了上述憲法權利。」

「更糟的是，政府部分地將這些行動加諸於國際學生身上，不顧他們可能承受的後果，甚至最終可能波及我們自己的國民。」

川普政府的這一系列措施，顯然是針對哈佛的更大行動計畫一部分，目標是在強力壓制加薩戰爭引發的全美校園抗議浪潮。哈佛目前仍持續藉法律手段反擊，並暫時獲得有利判決 。