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物流業革命者 FedEx創辦人史密斯過世 享年80歲

編譯廖振堯／綜合報導
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聯邦快遞(FedEx)創辦人佛瑞德·史密斯（中）21日過世，享壽80歲。(美聯社)
聯邦快遞(FedEx)創辦人佛瑞德·史密斯（中）21日過世，享壽80歲。(美聯社)

聯邦快遞(FedEx)從田納西州曼菲斯市(Memphis)起家、從地方貨運公司發展成為全球運輸和物流巨頭，其創辦人佛瑞德·史密斯(Fred Smith)21日過世，享壽80歲。

美聯社報導，史密斯於1966年畢業於耶魯大學，畢業後加入海軍陸戰隊，官拜少尉。1969年他在兩次越戰英勇戰鬥中受傷而獲頒勳章，後來以上尉退役。2023年受訪時，他表示經營聯邦快遞的一切都源自於這段軍旅經驗，而不是在耶魯學到的知識。

創辦聯邦快遞並非易事，隔夜送達的快遞對美國企業來說尚屬新鮮事，公司打從一開始就必須擁有一支機隊和一套連網的航線系統。史密斯運用自己在大學期間提出的商業理論，創建了一個以中心樞紐為主、協調空運航班的配送系統，即後來打出名號的「軸輻路網」(hub and spokes)系統，可說帶領了美國工商企業減少依賴大型庫存和倉庫、轉向時效性快遞，如今每個工作日平均處理1700萬件貨物。

聯邦快遞1973年開始營運，一開始只有14架小型飛機從曼菲斯國際機場起飛，將包裹運送到25個美國城市。史密斯曾說之所以取聯邦快遞這個名字，是因為想讓公司聽起來有規模且重要，但實際上只是一個初創企業、未來充滿不確定性，如當時他曾試圖與聯準會達成一項重要的運輸合約，但最終未能成功。

史密斯通常低調行事，並將精力投入工作和家庭。他最知名的露面場合，可能是2000年客串出演浩劫重生(Cast Away)，該電影講述湯姆漢克斯(Tom Hanks)飾演的聯邦快遞員工困在荒島上的故事。

田納西州眾議員科恩(Steve Cohen)表示史密斯大力支持曼菲斯大學、市立動物園等種種方面。「聯邦快遞是我們的經濟引擎，史密斯是富有遠見的創始人、一位充滿奉獻精神的公民，深切關心我們的城市。」

史密斯也談過向海軍陸戰隊獎學金基金會捐贈一筆款項，設立新獎學金資助海軍服役人員子女攻讀理工(STEM)學位，「我感興趣的是這些機構和事業，而不是掛名或認可。」並說「美國是世界上最慷慨的國家…如果你在這裡過得很好卻不願意回饋給大眾利益，那就太無禮了。」

聯邦快遞 耶魯大學 田納西州

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