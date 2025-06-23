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周末票房 「馴龍高手」又高飛 「地球特派員」吃癟

編譯俞仲慈／綜合報導
皮克斯動畫工作室和華特迪士尼影業共同製作的科幻冒險動畫片「地球特派員」(Elio)，首周票房僅2100萬元，創下皮克斯動畫片有史以來最差紀錄。(美聯社)
皮克斯動畫工作室和華特迪士尼影業共同製作的科幻冒險動畫片「地球特派員」(Elio)，首周票房僅2100萬元，創下皮克斯動畫片有史以來最差紀錄。(美聯社)

無論是動畫電影還是殭屍片，都不足以撼動真人版動畫「馴龍高手」(How to Train Your Dragon)，本周北美票房3700萬元，依然穩居賣座冠軍，而且全球票房快速累積至3億5820萬元。

據美聯社報導，「馴龍高手」時隔六年推出真人版，堪稱夢工廠動畫(DreamWorks Animation)強勢回歸之作，由於成績不俗，這部耗資1億5000萬元的鉅作開始籌畫續集。

索尼影業(Sony Pictures)發行的殭屍恐怖片「28年毀滅倒數」(28 Years Later)正是2002年「28天毀滅倒數」和2007年「28周毀滅倒數：全球封閉」的續集，由丹尼鮑伊(Danny Boyle)執導並與艾力克嘉蘭(Alex Garland)共同編劇。

首周上映票房3000萬元，創下鮑伊作品首映票房最佳紀錄，這部耗資6000萬元的殭屍片將病毒爆發時間提前近30年，講述12歲男孩離家冒險故事，獲得影評爛番茄(Rotten Tomatoes)新鮮度90%高評價，全球票房坐收3000萬元。

至於皮克斯動畫工作室(Pixar Animation Studios)和華特迪士尼影業(Walt Disney Pictures)共同製作的科幻冒險動畫片「地球特派員」(Elio)，首周票房僅2100萬元，創下皮克斯動畫片有史以來最差紀錄。

電影顧問公司FranchiseRe負責人格羅斯(David A. Gross)直言：「對於一部原創動畫電影來說，這樣的成績算不錯，但就皮克斯而言，以其卓越的標準來看，這樣的票房遠低於平均值。」斥資至少1億5000萬元製作的「地球特派員」，全球票房表現也不理想，上映以來僅收穫1400萬元。

其他主要電影「星際寶貝」(Lilo & Stitch)本周票房970萬元，退至第四名；「不可能的任務：最終清算」(Mission: Impossible — The Final Reckoning)以660萬元屈居第五。

迪士尼 索尼 Disney

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