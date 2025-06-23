太浩湖上周末風暴掀巨浪 遊艇翻覆釀6亡2失蹤

太浩湖周末期間由於大雷雨導致湖面出現巨浪，一艘遊艇因而翻覆，造成6死2失蹤；海岸巡防隊仍在搜尋失蹤者。(美聯社)

觀光 勝地的加州 太浩湖(Lake Tahoe)周末期間由於大雷雨導致湖面出現巨浪，一艘遊艇因而翻覆，造成6死2失蹤的慘劇。海岸巡防隊(US Coast Guard)與加州埃爾多拉多郡(El Dorado County)警長辦公室21日下午接獲民眾報案說10人落入湖中，立即趕抵布利斯州立公園 (D.L. Bliss State Park)，其中2人獲救之後被送醫。

天候是這起翻船意外的主要原因，夏季風暴在內華達山脈(Sierra Nevada)快速移動，強風風速平均超過每小時35哩，太浩湖湖面頓時波濤洶湧。21日下午2時至5時之間，當地氣溫從華氏50多度突然降到接近冰點。

海岸巡防隊表示，事件發生的21日下午3時左右，當時場風速約為30節，浪高有8呎，27呎的金色克里斯-拉夫特(Chris-Craft)遊艇在太浩湖西南邊緣翻覆，約在雷諾西南方60哩。搜救人員與潛水員直到21日晚間，都還在附近湖域搜尋，22日一早便恢復搜救工作。

地方電視台KCRA-TV取得現場拍攝影片顯示， 停靠在附近碼頭的船隻在強浪下相互碰撞。美聯社報導，天候因素在太浩湖造成多少損失，截日22日為止尚不清楚。

海岸巡防隊22日上午11時左右表示，對於2名失蹤遊客的空中搜救行動已經停止，但海面搜救仍將持續。

埃爾多拉多郡警長辦公室在臉書(Facebook)專頁發表聲明說，這起船難事件中所有罹難者都是成年人。

根據警長辦公室網站報案紀錄，21日警方接到多起船難事件報案求救電話。21日下午1時至3時之間，還有另外三個地點也發生緊急事件，包括太浩湖鮑德溫海灘(Baldwin Beach)、加州佛爾森(Folsom)花崗岩灣海灘(Granite Bay Beach)以及加州波洛克派恩斯(Pollock Pines)斯萊布溪水庫(Slab Creek Reservoir)。