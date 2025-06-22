我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

章子怡「醬園弄」首映 口碑兩極 她的演技最受質疑

川普派「空中幽靈」炸伊朗 21億元B-2戰機曝光

今年首波熱浪周末襲美 最高溫90℉ 甚至逾100℉

記者胡玉立／綜合報導
國家氣象局(NWS)在中部和東部地區發布高溫警報，指直到23日美東大部分地區最高溫將升至90度，部分地區甚至會達100度。圖為紐約市居民20日在曼哈頓時報廣場練瑜伽，慶祝夏至。(歐新社)
國家氣象局(NWS)在中部和東部地區發布高溫警報，指直到23日美東大部分地區最高溫將升至90度，部分地區甚至會達100度。圖為紐約市居民20日在曼哈頓時報廣場練瑜伽，慶祝夏至。(歐新社)

繼20日美國大平原地區經歷酷熱天氣後，高溫在周末蔓延至中西部和五大湖區部分地區。天氣預報顯示，極端高溫即使在夜間也很難紓緩，「今年首波顯著熱浪可能帶來更大危險」；熱浪將席捲中部和東部，並持續至下周，全美將有1億7000萬人經歷華氏90度以上高溫。

國家氣象局(NWS)20日已在中部和東部地區發布高溫警報；直到23日美東大部分地區最高氣溫將升至90度，部分地區甚至會達到100度。

Weather.com氣象學者厄德曼(Jonathan Erdman)20日預報表示，「危險且影響廣泛的熱浪將席捲中部和東部，帶來一年當中最熱氣溫，為中西部和東北部帶來令人不適的悶熱空氣，部分地區可能持續至下周大部分時間」。AccuWeather資深氣象學者默瑞爾(Chad Merrill)表示：「這股熱浪的強度和持續時間將對系統造成衝擊。」

氣象部門表示，21日高溫天氣將蔓延至中西部地區，內布拉斯加州部分地區將開始出現極端高溫，氣溫可能達到或超過100度。極端高溫是指罕見或持續時間較長且夜間幾乎沒有緩解的高溫。

高溫周末稍晚將蔓延至俄亥俄河谷、東北部和中大西洋地區，並持續到下周；熱浪將繼續向東推進至五大湖地區、阿帕拉契山脈中部、大西洋中部和新英格蘭地區。

氣象預報中心(Weather Prediction Center)表示，每日最高氣溫預計將達90度，五大湖地區到東海岸的夜間氣溫也只會降至70度左右。氣象預報員索斯諾斯基(Alex Sosnowski)警告，「即使是健康壯年人士也可能出現中暑」。隨著氣溫升高，民眾應減少戶外活動，保持水分充足，確保有空調和其他降溫設施。

厄德曼解釋，這波熱浪是由高速氣流模式變化引發；「美東上空形成強大高空高壓氣泡，亦即所謂熱穹頂(heat dome)；熱穹頂中心附近的下沉氣流抑制雲層，每年此時的強烈陽光加熱地面和地面上方空氣」。

與此同時，蒙大拿州將出現寒冷降雪，美國幅員遼闊由此可證；冰川國家公園部分地區積雪厚度可能高達2呎。氣象部門警告「正常活動將受嚴重干擾」，因「情況危險」，民眾應盡可能避免前往受影響地區旅行。

熱浪 內布拉斯加州 新英格蘭

上一則

研發自閉症中藥療法 港商Regencell成今年妖股

延伸閱讀

美國轟炸前先告知以色列 並透過「外交途徑」接觸伊朗

美國轟炸前先告知以色列 並透過「外交途徑」接觸伊朗
南加地下 驚現3000呎超大跨境運毒、偷渡地道

南加地下 驚現3000呎超大跨境運毒、偷渡地道
3龍捲風、冰雹橫掃北達州 至少3死 數千戶停電

3龍捲風、冰雹橫掃北達州 至少3死 數千戶停電
美國狂掃「瘦瘦針」原料 對這小國商品貿易逆差升至第2高

美國狂掃「瘦瘦針」原料 對這小國商品貿易逆差升至第2高

熱門新聞

前國務卿喜萊莉·柯林頓的長年貼身幕僚艾比汀(左)與億萬富翁索羅斯(George Soros)之子亞歷克斯·索羅斯。(美聯社)

喜萊莉「第2個女兒」嫁入索羅斯家 自由派豪門聯姻

2025-06-17 16:10
明尼蘇達州州眾議會民主黨領袖梅麗莎·霍爾曼（Melissa Hortman）周六凌晨遭槍殺身亡。（美聯社資料照）

明州眾議員夫婦遭暗殺 2死2傷 假警察登門行凶

2025-06-14 12:05
美國明尼蘇達州兩起政治暗殺的槍手博爾特15日晚間落網。(美聯社)

政治暗殺明州2議員 57歲槍手落網了

2025-06-15 23:13
一個五口之家在迪士尼樂園展開一天行程，光是早餐就花了近千美元；示意圖。（美聯社）

他帶娃吃迪士尼「公主早餐」收千元帳單：咖啡差點噴出來

2025-06-20 16:01
國土安全部官員12日透過電郵宣布暫停農場、餐廳、旅館的無證移民掃蕩，但16日出現政策大轉彎，下令恢復掃蕩行動。（路透）

國土安全部官員下令恢復農場、旅館及餐廳的無證移民掃蕩

2025-06-17 09:25
根據分析，屆臨退休年齡的美國民眾財富狀況可分成六個等級，而126萬元則是保障舒適晚年生活的「神奇數字」。(美聯社)

退休家庭財富分6等級 你家在哪個等級？

2025-06-20 02:00

超人氣

更多 >
搭機巧遇具俊曄 她用網路翻譯遞安慰 獲歐巴超暖回應

搭機巧遇具俊曄 她用網路翻譯遞安慰 獲歐巴超暖回應
美軍B-2轟炸機建功 學者：伊朗「顏面盡失」恐報復

美軍B-2轟炸機建功 學者：伊朗「顏面盡失」恐報復
川普：美軍成功打擊伊朗3處核設施包括福爾多 戰機全數平安撤退

川普：美軍成功打擊伊朗3處核設施包括福爾多 戰機全數平安撤退
汪峰戀上53「孝莊秘史」女星？網：手法如複製追章子怡

汪峰戀上53「孝莊秘史」女星？網：手法如複製追章子怡
美正式參戰以伊衝突 空襲伊朗3處核設施 川普打破46年來紅線

美正式參戰以伊衝突 空襲伊朗3處核設施 川普打破46年來紅線