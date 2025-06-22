今年首波熱浪周末襲美 最高溫90℉ 甚至逾100℉

國家氣象局(NWS)在中部和東部地區發布高溫警報，指直到23日美東大部分地區最高溫將升至90度，部分地區甚至會達100度。圖為紐約市居民20日在曼哈頓時報廣場練瑜伽，慶祝夏至。(歐新社)

繼20日美國大平原地區經歷酷熱天氣後，高溫在周末蔓延至中西部和五大湖區部分地區。天氣預報顯示，極端高溫即使在夜間也很難紓緩，「今年首波顯著熱浪 可能帶來更大危險」；熱浪將席捲中部和東部，並持續至下周，全美將有1億7000萬人經歷華氏90度以上高溫。

國家氣象局(NWS)20日已在中部和東部地區發布高溫警報；直到23日美東大部分地區最高氣溫將升至90度，部分地區甚至會達到100度。

Weather.com氣象學者厄德曼(Jonathan Erdman)20日預報表示，「危險且影響廣泛的熱浪將席捲中部和東部，帶來一年當中最熱氣溫，為中西部和東北部帶來令人不適的悶熱空氣，部分地區可能持續至下周大部分時間」。AccuWeather資深氣象學者默瑞爾(Chad Merrill)表示：「這股熱浪的強度和持續時間將對系統造成衝擊。」

氣象部門表示，21日高溫天氣將蔓延至中西部地區，內布拉斯加州 部分地區將開始出現極端高溫，氣溫可能達到或超過100度。極端高溫是指罕見或持續時間較長且夜間幾乎沒有緩解的高溫。

高溫周末稍晚將蔓延至俄亥俄河谷、東北部和中大西洋地區，並持續到下周；熱浪將繼續向東推進至五大湖地區、阿帕拉契山脈中部、大西洋中部和新英格蘭 地區。

氣象預報中心(Weather Prediction Center)表示，每日最高氣溫預計將達90度，五大湖地區到東海岸的夜間氣溫也只會降至70度左右。氣象預報員索斯諾斯基(Alex Sosnowski)警告，「即使是健康壯年人士也可能出現中暑」。隨著氣溫升高，民眾應減少戶外活動，保持水分充足，確保有空調和其他降溫設施。

厄德曼解釋，這波熱浪是由高速氣流模式變化引發；「美東上空形成強大高空高壓氣泡，亦即所謂熱穹頂(heat dome)；熱穹頂中心附近的下沉氣流抑制雲層，每年此時的強烈陽光加熱地面和地面上方空氣」。

與此同時，蒙大拿州將出現寒冷降雪，美國幅員遼闊由此可證；冰川國家公園部分地區積雪厚度可能高達2呎。氣象部門警告「正常活動將受嚴重干擾」，因「情況危險」，民眾應盡可能避免前往受影響地區旅行。