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夭折嬰兒解剖過程 未經同意被貼上網 喬州父母獲賠225萬元

編譯俞仲慈／綜合報導
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喬治亞州崔維恩·泰勒與潔西卡·羅斯夫婦的男嬰在出生時，因接生醫師的疏失，以致頭部、頸部多處骨折而夭折。(美聯社)
喬治亞州崔維恩·泰勒與潔西卡·羅斯夫婦的男嬰在出生時，因接生醫師的疏失，以致頭部、頸部多處骨折而夭折。(美聯社)

喬治亞州一名產婦分娩時因為接生醫師的疏失，導致嬰兒頭部、頸部多處骨折而不幸夭折，事後法醫驗屍要釐清死因，竟有病理學家未經同意，擅自將解剖影片公開上網，父母一怒之下提告，被告判賠225萬元。

據國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，喬州富爾頓郡(Fulton County)陪審團裁定被告蓋茲(Jackson Gates)和亞特蘭大醫院「醫療診斷選擇」(Medical Diagnostic Choices)共同支付泰勒(Treveon Isaiah Taylor)與羅斯(Jessica Ross)夫婦200萬元補償性賠償以及25萬元懲罰性賠償。

2023年7月10日羅斯分娩時，胎兒因為負責接生的醫師處置不當而不幸夭折，因此需要驗屍，不料身為病理學家的蓋茲未經家屬同意逕自將解剖影片直接上傳社交平台分享。 

因此泰勒夫婦同年9月控告蓋茲侵犯隱私、詐欺以及故意造成精神損害，原告律師在勝訴後公布聲明指出：「我們很高興陪審團懲罰蓋茲應受到譴責的行為，但仍無法減輕父母以如此可怕方式失去兒子的痛苦。」

報導指出，泰勒夫婦的男嬰出生時被宣告死亡，隨後羅斯付費2500元與蓋茲簽訂解剖同意書，但禁止蓋茲透過任何方式公布驗屍資料。

不料蓋茲竟然在Instagram上傳多支影片，展示男嬰被剝離的頭顱，以及各種令人毛骨悚然的驗屍細節，讓泰勒夫婦憤而提告。原告律師艾德蒙(Roderick Edmond)強調：「這對夫婦已經痛失男嬰，蓋茲又背叛他們，此舉無疑是在傷口上撒鹽。」

此外泰勒夫婦也控告南區醫療中心(Southern Regional Medical Center)產房以及女醫師聖朱利安(Tracey St. Julian)，指控後者用力過猛，造成男嬰頭顱與頸部等多處骨折。 

艾德蒙表示，當時羅斯要求「在嬰兒存活情況下」進行剖腹產，卻被迫繼續用力三小時，最後才緊急剖腹，偏偏聖朱利安未能「及時妥善」處理導致男嬰死亡。

法醫驗屍報告顯示，男嬰是因為脊椎與頸椎骨折死亡，死因明顯是由「他人行為」造成。

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