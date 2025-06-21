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3龍捲風、冰雹橫掃北達州 至少3死 數千戶停電

編譯盧炯燊／即時報導
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多個龍捲風20日橫掃北達科他州，造成至少三人喪生；多處發生樹木被吹倒、電線扯斷、和天然氣外洩災情。(美聯社)
多個龍捲風20日橫掃北達科他州，造成至少三人喪生；多處發生樹木被吹倒、電線扯斷、和天然氣外洩災情。(美聯社)

夾雜著多個龍捲風的風暴系統20日橫掃中西部北側部分地區，造成嚴重損失及至少3人喪生。國家氣象局(NWS)警告，這個風暴系統會在21日晚上至隔天襲擊紐約州北部。

NWS氣象預報中心指出，這個複雜的風暴系統夾雜最少3個龍捲風、連場大冰雹及劇烈強風，20日先後襲擊北達科他、明尼蘇達北部及威斯康辛北部地區，造成嚴重破壞的同時，更在北達州東部恩德林鎮(Enderlin)造成2男1女死亡。

恩德林鎮所屬的卡斯郡 (Cass County)警察局長21日在記者會上說，這個小鎮至少有數千戶居民停電，警方聯同消防局及其他多個單位，持續在受災地地區檢查。

NWS駐北達州大福克斯市(Grand Forks)分站表示，這個風暴系統除肆虐卡斯郡以外，鄰近的蘭瑟姆郡(Ransom County)、斯塔茨曼郡(Stutsman County)及巴恩斯郡(Barnes County)也遭嚴重破壞，多處地方停電淹水。

另外，明尼蘇達州貝米吉地區機場(Bemidji Regional Airport)夜間出現時速剛達106哩的強風。

貝米吉市長普林斯(Jorge Prince)在臉書表示，從未見過有如此猛烈的強風，市中心部分地區暴雨淹水，不少樹木倒下，多條電線被颳倒，多處天然氣管線也發生洩漏問題，當地救援人員正忙於處理善後。

貝米吉許多商家因為停電而被迫停止營業，當局呼籲居民由於基礎設施受損，要做好長期停電的準備。

NWS預報這股風暴正向密西根州移動，預計穿越大湖區到加拿大安大略省南部，然後返回美國，並於21日晚間至22日白天襲擊紐約州北部。

與此同時，全美超過1.5億人正處於極端高溫警告之下，高溫和高濕度導致北部平原和中西部地區的熱指數高於平均值。

內布拉斯加、南北達科他、明尼蘇達及愛荷華部分地區，氣溫比正常平均值高出20華氏度，NWS已發出高溫警告。

紐約州 龍捲風 密西根州

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