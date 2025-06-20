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豪華喜宴過時了？貝佐斯下周傳砸數百萬辦「超級婚禮」

記者顏伶如／綜合報導
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亞馬遜創辦人貝佐斯(右)下周將在威尼斯梅開二度迎娶前任女主播羅倫‧桑切斯(左)。(美聯社)
亞馬遜創辦人貝佐斯(右)下周將在威尼斯梅開二度迎娶前任女主播羅倫‧桑切斯(左)。(美聯社)

亞馬遜(Amazon)創辦人貝佐斯(Jeff Bezos)在威尼斯梅開二度迎娶前任女主播羅倫‧桑切斯(Lauren Sanchez)時，將是一場讓賓客終生難忘的「超級婚禮」(super-wedding)，奢華手筆只有全世界最有錢的富豪才花得起。

華爾街日報(WSJ)分析，對於地球上最有錢的富人來說，豪華婚禮(luxury wedding)並不夠看，「超級婚禮」儼然成為新常態，規模盛大如同一場音樂節，花費則以百萬計數。這股新興趨勢讓婚禮規畫師晉升「婚禮製作人」，曾為女星珍妮佛羅培茲(Jennifer Lopez)等名人籌畫婚禮的豪華婚禮規畫師說，以前婚禮放煙火，如今則流行用無人機發射煙火。

豪華婚禮規畫公司Banana Split活動主任西蒙(Jamie Simon)說，邀請賓客200人、歷時數日的豪華婚禮如今花費約400萬元，費用包括各種高檔供應商，從雞尾酒會的魚子醬到7萬5000元的懸吊式花卉布置，還有夜店等級的音響及燈光。

貝佐斯與桑切斯婚禮細節迄今對外保密，但這對準新人聘請倫敦婚禮顧問集團Lanza & Baucina籌辦盛傳將在威尼斯小島舉行的喜宴。作風低調的Lanza & Baucina曾經負責好萊塢男星喬治克魯尼(George Clooney)2014年婚禮。

曾為川普長女伊凡卡‧川普(Ivanka Trump)規畫婚禮的活動設計師貝利(Preston Bailey)說，富豪客戶通常希望打造一場讓賓客從未有過的體驗。貝利曾在客人要求下打造耗資60萬元的活動場地，租來10呎高的燭台，從埃及訂製家具。貝利通常使用絲綢花朵製作懸掛式花卉，價格在2萬5000元至7萬5000元之間。

西蒙表示，籌辦婚禮時曾經合作的名廚包括帕克(Wolfgang Puck)、拉姆齊(Gordon Ramsay)。

「超級婚禮」經常有知名藝人演出，保羅麥卡尼(Paul McCartney)、艾爾頓強(Elton John)、滾石合唱團(Rolling Stones)都曾受雇演出，小賈斯汀(Justin Bieber)去年為印度富二代安南特‧安巴尼(Anant Ambani)婚禮演出，據傳酬勞高達1000萬元。

貝佐斯 川普 華爾街

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