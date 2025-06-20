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晶片公司被高通收購 華裔女創業家身價破33億 首登全球富豪榜

編譯季晶晶／綜合報導
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華裔女創業家戴偉立。(取材自MeetKai官網)
華裔女創業家戴偉立。(取材自MeetKai官網)

隨著高通公司(Qualcomm)即將收購英國倫敦上市的晶片公司Alphawave，63歲的華裔女創業家戴偉立(Weili Dai)憑藉手中持股，可望獲得2億3700萬美元豐厚收益。根據彭博億萬富豪指數的最新估算，她的身價將因此突破33億美元，首次登上全球富豪榜。

高通這樁24億美元的現金收購案預計2026年第一季完成。戴偉立握有9630萬股Alphawave的股票。

她與Alphawave的淵源始於已故丈夫馬來西亞華僑周秀文。周秀文於2021年4月出任該公司董事，同年推動這家專注提升半導體能效與速度的公司在倫敦掛牌上市，募資達12億美元。周秀文去年9月逝世後，戴偉立繼承他的持股並擔任臨時執董。

回溯戴偉立的創業歷程一宛如一部矽谷傳奇。上海出生的她，17歲隨家人移民舊金山，1995年與周秀文以及小叔子三人，在自家廚房創辦邁威爾科技公司(Marvell Technology)。他們的首款產品，為硬碟設計的讀取通道晶片，超級成功，讓邁烕爾變成全球半導體大廠。

2016年，因為會計調查和股東壓力，戴偉立夫婦離開邁威爾，但這反而開啟她的創業女王之路：先是共同創辦現今估值10億美元的新加坡先進封裝公司Silicon Box，又協助孵化晶片製造商Danger Devices與AI企業MeetKai。根據領英資料，她的投資版圖還包括專注次世代運算架構開發商FLC科技、資料中心加速方案供應商DreamBig Semiconducto；同時，她還擔任AI健康管理平台Lark Health的董事長。

若說科技成就是家族基因，戴偉立一家無疑是完美例證。她在舊金山唸完高中後，進柏克萊加州大學攻讀資訊工程。她2021年受訪時說：「我和兄弟們從小就生活在工程師與科技怪咖圈裡，後來又在大學遇見我丈夫，一個對創造事物充滿熱情的人。」她的兩個兒子也都在柏克萊取得電機工程與資訊工程博士學位。

舊金山 柏克萊 高通

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