我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

軟銀孫正義 傳想和台積電在亞利桑納打造AI和機器人園區

肯爺被爆送精神病院「度假」 帶妻入住每周17萬元

全美最佳航空公司排行榜 達美居冠「積點達人」旅遊網評比

記者張聲肇／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
旅遊網站「積點達人」評比全美最佳航空公司排名，達美航空(左)再度拔得頭籌，聯合航空(右)居次。(美聯社)
旅遊網站「積點達人」評比全美最佳航空公司排名，達美航空(左)再度拔得頭籌，聯合航空(右)居次。(美聯社)

旅遊網站「積點達人」(The Points Guy)評比全美最佳航空公司排行榜，達美拔得頭籌，聯合其次，西南和阿拉斯加分列三、四名。

積點達人旨在幫消費者挑選服務可靠又便宜的航空業者，創辦人兼執行長凱利(Brian Kelly)說，根據乘客經驗、票價和目的地、回饋里程積的多寡與實惠度等，每年評比，公布排名。

最近空難及飛安事故頻傳，機場大亂，乘客除了慎選航空公司，連進出的機場也列為購票考量重點。

凱利說，「這不是由我個人決定，我們有計算公式，根據一大堆資料，不是隨便挑幾家自己喜歡的，就開始排名，我們最關注的，是可靠度。」

「你買機票，最主要目的就是抵達目的地，因此我們給可靠性最大的比重—30%。」

某些航空公司為了讓乘客旅途愉快，不惜成本讓乘客從踏進機場第一分鐘起，直到飛機降落都感覺賓至如歸，因此「積點達人」評比項目把「乘客經驗」的列為第二，占比25%。

機隊和航線網絡的大小，亦即飛往多少地點，也列為重要評比項目，占20%。最後25%是回饋忠實旅客的福利到底有哪些？

根據上述四項標準，達美連續七年蟬聯冠軍，尤其準點率和可靠度，全美第一。乘客飛行途中可享免費wi-fi和多種娛樂節目，Shake Shack連鎖餐廳的餐點等，也讓乘客體驗加值。

聯合的排名從去年第三提升為第二，主要靠乘客體驗的改善。積點達人說，聯合和捷藍航空結盟，擴大航線網，又增加忠實會員的福利，明年的排名有更上一層樓的機會。不利的是，它太倚賴問題重重的紐瓦克機場

至於五到十名依序為夏威夷、捷藍、美國航空、忠實航空(Allegiant Air)、精神和邊疆航空。

Shake Shack 紐瓦克機場 夏威夷

上一則

SpaceX運載星艦火箭 靜態點火測試爆炸 化成一團火球

下一則

聯邦職訓計畫取消 2.1萬學員可能失去機會 數千人無家可歸

延伸閱讀

川普製造更多無證移民？逾百萬人失去合法居留身分

川普製造更多無證移民？逾百萬人失去合法居留身分
歌手凱利性侵入獄 服藥過量送醫 律師控獄方謀殺

歌手凱利性侵入獄 服藥過量送醫 律師控獄方謀殺
最佳經濟艙餐飲…長榮連10年「航空界奧斯卡」5星評級

最佳經濟艙餐飲…長榮連10年「航空界奧斯卡」5星評級
2大機場客運量減少 數個較小機場創新高

2大機場客運量減少 數個較小機場創新高

熱門新聞

前國務卿喜萊莉·柯林頓的長年貼身幕僚艾比汀(左)與億萬富翁索羅斯(George Soros)之子亞歷克斯·索羅斯。(美聯社)

喜萊莉「第2個女兒」嫁入索羅斯家 自由派豪門聯姻

2025-06-17 16:10
明尼蘇達州州眾議會民主黨領袖梅麗莎·霍爾曼（Melissa Hortman）周六凌晨遭槍殺身亡。（美聯社資料照）

明州眾議員夫婦遭暗殺 2死2傷 假警察登門行凶

2025-06-14 12:05
美國明尼蘇達州兩起政治暗殺的槍手博爾特15日晚間落網。(美聯社)

政治暗殺明州2議員 57歲槍手落網了

2025-06-15 23:13
國土安全部官員12日透過電郵宣布暫停農場、餐廳、旅館的無證移民掃蕩，但16日出現政策大轉彎，下令恢復掃蕩行動。（路透）

國土安全部官員下令恢復農場、旅館及餐廳的無證移民掃蕩

2025-06-17 09:25
屆臨退休年齡的美國民眾財富狀況可分成六種等級。（美聯社）

快退休民眾財富狀況分6等 想安度晚年可參考「1神奇數字」

2025-06-13 10:54
TikTok網紅約書亞·布萊克利奇3月陳屍家中，得年16歲。(摘自Instagram)

16歲百萬網紅飲彈自盡 陳屍浴缸家屬崩潰

2025-06-13 20:13

超人氣

更多 >
中國留英博士生迷姦10女子 判終身監禁最少得關24年

中國留英博士生迷姦10女子 判終身監禁最少得關24年
英籍旅客在拉斯維加斯點了兩杯酒 一見帳單差點暈倒

英籍旅客在拉斯維加斯點了兩杯酒 一見帳單差點暈倒
49歲舒淇「濃妝全沒」 零濾鏡真面目「驚人」

49歲舒淇「濃妝全沒」 零濾鏡真面目「驚人」
獨／華人揭ICE拘留所真實情況：無辜老闆被抓 下場慘

獨／華人揭ICE拘留所真實情況：無辜老闆被抓 下場慘
民主黨眾議員：非法移民危機解決之道 是全面開放入籍

民主黨眾議員：非法移民危機解決之道 是全面開放入籍