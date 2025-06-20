全美最佳航空公司排行榜 達美居冠「積點達人」旅遊網評比

旅遊網站「積點達人」評比全美最佳航空公司排名，達美航空(左)再度拔得頭籌，聯合航空(右)居次。(美聯社)

旅遊網站「積點達人」(The Points Guy)評比全美最佳航空公司排行榜，達美拔得頭籌，聯合其次，西南和阿拉斯加分列三、四名。

積點達人旨在幫消費者挑選服務可靠又便宜的航空業者，創辦人兼執行長凱利(Brian Kelly)說，根據乘客經驗、票價和目的地、回饋里程積的多寡與實惠度等，每年評比，公布排名。

最近空難及飛安事故頻傳，機場大亂，乘客除了慎選航空公司，連進出的機場也列為購票考量重點。

凱利說，「這不是由我個人決定，我們有計算公式，根據一大堆資料，不是隨便挑幾家自己喜歡的，就開始排名，我們最關注的，是可靠度。」

「你買機票，最主要目的就是抵達目的地，因此我們給可靠性最大的比重—30%。」

某些航空公司為了讓乘客旅途愉快，不惜成本讓乘客從踏進機場第一分鐘起，直到飛機降落都感覺賓至如歸，因此「積點達人」評比項目把「乘客經驗」的列為第二，占比25%。

機隊和航線網絡的大小，亦即飛往多少地點，也列為重要評比項目，占20%。最後25%是回饋忠實旅客的福利到底有哪些？

根據上述四項標準，達美連續七年蟬聯冠軍，尤其準點率和可靠度，全美第一。乘客飛行途中可享免費wi-fi和多種娛樂節目，Shake Shack 連鎖餐廳的餐點等，也讓乘客體驗加值。

聯合的排名從去年第三提升為第二，主要靠乘客體驗的改善。積點達人說，聯合和捷藍航空結盟，擴大航線網，又增加忠實會員的福利，明年的排名有更上一層樓的機會。不利的是，它太倚賴問題重重的紐瓦克機場 。

至於五到十名依序為夏威夷 、捷藍、美國航空、忠實航空(Allegiant Air)、精神和邊疆航空。