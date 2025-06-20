我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

軟銀孫正義 傳想和台積電在亞利桑納打造AI和機器人園區

肯爺被爆送精神病院「度假」 帶妻入住每周17萬元

聯邦職訓計畫取消 2.1萬學員可能失去機會 數千人無家可歸

編譯潘勛／綜合報導
勞工部旗下「就業團」聯邦就業培訓計畫面臨停止運作，至少2萬1000名學員可能因此失去培訓機會，而且其中兩成的人甚至落得無家可歸。(美聯社)
勞工部旗下「就業團」聯邦就業培訓計畫面臨停止運作，至少2萬1000名學員可能因此失去培訓機會，而且其中兩成的人甚至落得無家可歸。(美聯社)

因為川普政府5月下令，勞工部旗下「就業團」(Job Corps)等聯邦就業培訓計畫停止運作，至少2萬1000名學員可能因此失去培訓機會，而且其中兩成的人甚至落得無家可歸。

就業團資深員工指出，許多學員出身寄養家庭，年滿18歲後被迫脫離家扶體系，進入就業團是他們獲得職業訓練和暫時住處的機會。

有線電視新聞網(CNN)報導，因為川普想裁減聯邦開支，雖然聯邦政府喊話要擴大職業訓練，但就業團的運作還是停擺。

自從就業團60年前誕生以來，全美有200多萬名年輕人透過這項計畫找到住所、工作甚至進而完成教育。前重量級世界拳王佛爾曼(George Foreman)就是在就業團取得高中文憑；很多地方政府員工也都是就業團的校友。

5月下旬，川普政府下令，各地就業團中心暫停營運，學員在6月30日之前必須打包離開；接下來全國各中心將開始逐步關閉。工作人員目前正煞費苦心替無家可歸的學員找住所；一些快要取得文憑的學員則加快學習進度，盼望在就業團關門前畢業。

就在幾天以後，紐約地區聯邦法官頒布暫時命令，在進一步法院判決出爐之前，禁止關閉就業團各中心，不得遣散學員。因此就業團又忙著把最近已離開的學員找回來，重啟運作。

消息人士透露，這段動蕩期間，就業團流失逾8000名學員，其中有加快結束學業的，還有因為不確定而決心離開的；因為害怕報復而不願具名的消息人士說，自己聽到很多次的詞彙是「創傷」，很多年輕人是終於找到安全場所住下來，又可以學習供他們展開生涯的技能，只可惜突然被剝奪了。

勞工部長查維茲-德瑞莫(Chavez-DeRemer)表示，創設就業團是為了幫忙甫成年人找到出路，透過教育、訓練、合群而改善生活，但深入分析成本及收益後，發現就業團不再能達成設定目標。

川普 勞工部 聯邦政府

上一則

全美最佳航空公司排行榜 達美居冠「積點達人」旅遊網評比

下一則

防止牛隻染噬肉寄寄生蟲 德州擬設「不孕蠅」工廠

延伸閱讀

川普若聯手以色列攻擊 伊朗副外長：將帶來地獄

川普若聯手以色列攻擊 伊朗副外長：將帶來地獄
川普第三度延遲TikTok禁令 白宮解釋和之前有何不同

川普第三度延遲TikTok禁令 白宮解釋和之前有何不同
川普點頭了？ 以色列總理：不排除「斬首」伊朗最高領袖

川普點頭了？ 以色列總理：不排除「斬首」伊朗最高領袖
美中之間出現歧見？白宮：川普會聆聽各方意見

美中之間出現歧見？白宮：川普會聆聽各方意見

熱門新聞

前國務卿喜萊莉·柯林頓的長年貼身幕僚艾比汀(左)與億萬富翁索羅斯(George Soros)之子亞歷克斯·索羅斯。(美聯社)

喜萊莉「第2個女兒」嫁入索羅斯家 自由派豪門聯姻

2025-06-17 16:10
明尼蘇達州州眾議會民主黨領袖梅麗莎·霍爾曼（Melissa Hortman）周六凌晨遭槍殺身亡。（美聯社資料照）

明州眾議員夫婦遭暗殺 2死2傷 假警察登門行凶

2025-06-14 12:05
美國明尼蘇達州兩起政治暗殺的槍手博爾特15日晚間落網。(美聯社)

政治暗殺明州2議員 57歲槍手落網了

2025-06-15 23:13
國土安全部官員12日透過電郵宣布暫停農場、餐廳、旅館的無證移民掃蕩，但16日出現政策大轉彎，下令恢復掃蕩行動。（路透）

國土安全部官員下令恢復農場、旅館及餐廳的無證移民掃蕩

2025-06-17 09:25
屆臨退休年齡的美國民眾財富狀況可分成六種等級。（美聯社）

快退休民眾財富狀況分6等 想安度晚年可參考「1神奇數字」

2025-06-13 10:54
TikTok網紅約書亞·布萊克利奇3月陳屍家中，得年16歲。(摘自Instagram)

16歲百萬網紅飲彈自盡 陳屍浴缸家屬崩潰

2025-06-13 20:13

超人氣

更多 >
中國留英博士生迷姦10女子 判終身監禁最少得關24年

中國留英博士生迷姦10女子 判終身監禁最少得關24年
英籍旅客在拉斯維加斯點了兩杯酒 一見帳單差點暈倒

英籍旅客在拉斯維加斯點了兩杯酒 一見帳單差點暈倒
49歲舒淇「濃妝全沒」 零濾鏡真面目「驚人」

49歲舒淇「濃妝全沒」 零濾鏡真面目「驚人」
獨／華人揭ICE拘留所真實情況：無辜老闆被抓 下場慘

獨／華人揭ICE拘留所真實情況：無辜老闆被抓 下場慘
民主黨眾議員：非法移民危機解決之道 是全面開放入籍

民主黨眾議員：非法移民危機解決之道 是全面開放入籍