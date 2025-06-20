聯邦職訓計畫取消 2.1萬學員可能失去機會 數千人無家可歸

勞工部旗下「就業團」聯邦就業培訓計畫面臨停止運作，至少2萬1000名學員可能因此失去培訓機會，而且其中兩成的人甚至落得無家可歸。(美聯社)

因為川普 政府5月下令，勞工部 旗下「就業團」(Job Corps)等聯邦就業培訓計畫停止運作，至少2萬1000名學員可能因此失去培訓機會，而且其中兩成的人甚至落得無家可歸。

就業團資深員工指出，許多學員出身寄養家庭，年滿18歲後被迫脫離家扶體系，進入就業團是他們獲得職業訓練和暫時住處的機會。

有線電視新聞網(CNN)報導，因為川普想裁減聯邦開支，雖然聯邦政府 喊話要擴大職業訓練，但就業團的運作還是停擺。

自從就業團60年前誕生以來，全美有200多萬名年輕人透過這項計畫找到住所、工作甚至進而完成教育。前重量級世界拳王佛爾曼(George Foreman)就是在就業團取得高中文憑；很多地方政府員工也都是就業團的校友。

5月下旬，川普政府下令，各地就業團中心暫停營運，學員在6月30日之前必須打包離開；接下來全國各中心將開始逐步關閉。工作人員目前正煞費苦心替無家可歸的學員找住所；一些快要取得文憑的學員則加快學習進度，盼望在就業團關門前畢業。

就在幾天以後，紐約地區聯邦法官頒布暫時命令，在進一步法院判決出爐之前，禁止關閉就業團各中心，不得遣散學員。因此就業團又忙著把最近已離開的學員找回來，重啟運作。

消息人士透露，這段動蕩期間，就業團流失逾8000名學員，其中有加快結束學業的，還有因為不確定而決心離開的；因為害怕報復而不願具名的消息人士說，自己聽到很多次的詞彙是「創傷」，很多年輕人是終於找到安全場所住下來，又可以學習供他們展開生涯的技能，只可惜突然被剝奪了。

勞工部長查維茲-德瑞莫(Chavez-DeRemer)表示，創設就業團是為了幫忙甫成年人找到出路，透過教育、訓練、合群而改善生活，但深入分析成本及收益後，發現就業團不再能達成設定目標。