我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

軟銀孫正義 傳想和台積電在亞利桑納打造AI和機器人園區

肯爺被爆送精神病院「度假」 帶妻入住每周17萬元

沃爾瑪、克羅格「白醬雞肉義大利寬麵」即食餐染李斯特菌3死 召回

記者胡玉立／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
FreshRealm公司生產的白醬雞肉義大利寬麵即食餐，遭李斯特菌污染引發疫情，已造成3人死亡，10餘人住院。(聯邦農業部食品安全檢查局)
FreshRealm公司生產的白醬雞肉義大利寬麵即食餐，遭李斯特菌污染引發疫情，已造成3人死亡，10餘人住院。(聯邦農業部食品安全檢查局)

疾病防治中心(CDC)表示，在沃爾瑪(Walmart)和克羅格超市(Kroger)出售、由FreshRealm公司生產的白醬雞肉義大利寬麵(chicken fettuccine Alfredo)即食餐，遭李斯特菌(listeria)污染引發疫情，已造成3人死亡，10餘人住院。FreshRealm公司正從各零售商召回這些產品。CDC表示，這些產品已全面下架。衛生官員仍在調查此疫情確切源頭。

FreshRealm公司設在沃爾瑪賣場的Home Chef即食餐專櫃。該品牌的白...
FreshRealm公司設在沃爾瑪賣場的Home Chef即食餐專櫃。該品牌的白醬雞肉義大利寬麵因遭李斯特菌污染，已全面下架。(FreshRealm公司官網)

食品藥物管理局(FDA)表示，截至18日為止，全國有13州報告與此疫情相關共17起李斯特菌感染病例，分別是：佛羅里達、伊利諾、印第安納、路易斯安那、密西根、明尼蘇達、密蘇里、北卡羅來納、內華達、俄亥俄、南卡羅來納州、維吉尼亞和德州。FDA表示，其中一名患者是孕婦，病情導致她胎兒流產。

CDC稱，被召回的商品在克羅格超市和沃爾瑪冷藏區以Marketside和Home Chef品牌出售；被召回產品為以下3款：

•32.8盎司托盤裝Marketside烤雞白醬義大利寬麵，保鮮期至6月27日。

•12.3盎司托盤裝Marketside烤雞白醬義大利寬麵，保鮮期至6月26日。

•12.5盎司托盤裝Home Chef「加熱即食」雞肉白醬義大利寬麵，保鮮期至6月19日。

衛生官員敦促民眾切勿食用以上產品，並清潔冰箱、容器和其他可能接觸過這些食物的物體。CDC警告說，李斯特菌可以在冰箱存活，也很容易傳播到其他食物和物體表面。

FDA指出，食品檢驗人員在去年8月到今年5月的患病人群中，發現這種李斯特菌菌株；食品安全檢驗局(FSIS)今年3月對FreshRealm一家工廠進行例行檢查時，發現相同菌株。FreshRealm在加州、喬治亞州和印第安納州設立工廠生產食品。

李斯特菌天然存在於土壤中，會污染許多食物。大多數吃下李斯特菌的人即使出現症狀也不會重病，但這種細菌對孕婦、65歲以上族群或免疫系統較弱者危害最大。CDC統計，美國每年約有1600人嚴重感染李斯特菌，其中約260人死亡。

CDC 義大利 疫情

上一則

防止牛隻染噬肉寄寄生蟲 德州擬設「不孕蠅」工廠

下一則

晶片公司被高通收購 華裔女創業家身價破33億 首登全球富豪榜

延伸閱讀

經理以外最高時薪是他 沃爾瑪這個職缺時薪可達24元

經理以外最高時薪是他 沃爾瑪這個職缺時薪可達24元
沃爾瑪、亞馬遜擬發行穩定幣 可省數十億手續費 衝擊銀行

沃爾瑪、亞馬遜擬發行穩定幣 可省數十億手續費 衝擊銀行
沃爾瑪無人機送貨 拓展至亞特蘭大等地100家門市

沃爾瑪無人機送貨 拓展至亞特蘭大等地100家門市
28州逾30零售商聯手 打擊有組織盜竊 跨區執法首例 逮捕數百人

28州逾30零售商聯手 打擊有組織盜竊 跨區執法首例 逮捕數百人

熱門新聞

前國務卿喜萊莉·柯林頓的長年貼身幕僚艾比汀(左)與億萬富翁索羅斯(George Soros)之子亞歷克斯·索羅斯。(美聯社)

喜萊莉「第2個女兒」嫁入索羅斯家 自由派豪門聯姻

2025-06-17 16:10
明尼蘇達州州眾議會民主黨領袖梅麗莎·霍爾曼（Melissa Hortman）周六凌晨遭槍殺身亡。（美聯社資料照）

明州眾議員夫婦遭暗殺 2死2傷 假警察登門行凶

2025-06-14 12:05
美國明尼蘇達州兩起政治暗殺的槍手博爾特15日晚間落網。(美聯社)

政治暗殺明州2議員 57歲槍手落網了

2025-06-15 23:13
國土安全部官員12日透過電郵宣布暫停農場、餐廳、旅館的無證移民掃蕩，但16日出現政策大轉彎，下令恢復掃蕩行動。（路透）

國土安全部官員下令恢復農場、旅館及餐廳的無證移民掃蕩

2025-06-17 09:25
屆臨退休年齡的美國民眾財富狀況可分成六種等級。（美聯社）

快退休民眾財富狀況分6等 想安度晚年可參考「1神奇數字」

2025-06-13 10:54
TikTok網紅約書亞·布萊克利奇3月陳屍家中，得年16歲。(摘自Instagram)

16歲百萬網紅飲彈自盡 陳屍浴缸家屬崩潰

2025-06-13 20:13

超人氣

更多 >
中國留英博士生迷姦10女子 判終身監禁最少得關24年

中國留英博士生迷姦10女子 判終身監禁最少得關24年
英籍旅客在拉斯維加斯點了兩杯酒 一見帳單差點暈倒

英籍旅客在拉斯維加斯點了兩杯酒 一見帳單差點暈倒
49歲舒淇「濃妝全沒」 零濾鏡真面目「驚人」

49歲舒淇「濃妝全沒」 零濾鏡真面目「驚人」
獨／華人揭ICE拘留所真實情況：無辜老闆被抓 下場慘

獨／華人揭ICE拘留所真實情況：無辜老闆被抓 下場慘
民主黨眾議員：非法移民危機解決之道 是全面開放入籍

民主黨眾議員：非法移民危機解決之道 是全面開放入籍