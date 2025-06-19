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SpaceX 星艦地面測試大爆炸 馬斯克：只是小擦傷

編譯劉忠勇／綜合外電
SpaceX公司的星艦（Starship）太空船在例行測試時發生爆炸，火球衝上夜空。(美聯社)
SpaceX公司的星艦（Starship）太空船在例行測試時發生爆炸，火球衝上夜空。(美聯社)

SpaceX公司的星艦（Starship）太空船在例行測試時發生爆炸，火球衝上夜空，馬斯克的火星計畫再遭挫折。

德州卡梅倫郡表示，這艘馬斯克寄望未來能送人上火星的太空船，當地時間周三晚間11點後不久「發生重大故障並爆炸」。事故未傳出人員傷亡。

SpaceX稱這次爆炸屬於「重大」事件，發生時公司正準備測試即將參與下次飛行測試的星艦。SpaceX表示，爆炸導致測試台附近受損，並引發多起小火災，呼籲民眾不要靠近現場，以利安全檢查和調查原因。

影片來源：X平台＠DogeDesigner（若有侵犯著作者權益，請連絡本社刪除。）

初步分析顯示，星艦頭部的加壓儲槽可能發生故障。

馬斯克在自家社群平台X上發文淡化此事：「只是小擦傷。」

SpaceX正大舉押注星艦計畫，目標是讓這款運載工具能夠完全且快速重複使用，希望趕在明年火星和地球最接近時讓星艦具備執行火星任務的能力。為了趕上進度，SpaceX已把部分原本負責 Dragon太空船的員工調到星艦團隊，並投入更多資源到德州的基地。

星艦仍處於試驗階段，過去已多次受挫。周三深夜這起爆炸發生在地面靜態點火測試期間，今年也已陸續三次試飛失敗。

SpaceX正面臨如期交付星艦、達到馬斯克和高層對外承諾的規格壓力。華爾街日報指出，星艦替美國太空總署（NASA）2027年登月任務準備的進度已經落後原定時程。

SpaceX 太空 馬斯克

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