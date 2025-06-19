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AI崛起 大企業裁員盼提高效率 雇主觀念轉變：過多員工將拖累發展

記者顏伶如／綜合報導
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從位於西雅圖的亞馬遜到北卡夏洛特的美國銀行，規模最大的美國企業目前正紛紛在裁員。(路透)
從位於西雅圖的亞馬遜到北卡夏洛特的美國銀行，規模最大的美國企業目前正紛紛在裁員。(路透)

華爾街日報(WSJ)18日報導，從西雅圖的亞馬遜(Amazon)到北卡州夏洛特(Charlotte)的美國銀行(Bank of America)，規模最大的幾家美國企業目前正紛紛在裁員；這股趨勢遠超過節省成本考量，反映更深遠的企業文化轉變，企業雇主如今覺得過多員工將拖累公司發展，仍保住飯碗的員工則必須加倍努力。

寶潔公司(Procter & Gamble)本月宣布將裁員7000人，約占非製造部人力的15%。雅詩蘭黛(Estee Lauder)以及交友約會應用程式母公司Match Group最近分別宣布管理階層縮編約20%。

慧與科技(Hewlett Packard Enterprise，HPE)財務長瑪麗·邁爾斯(Marie Myers)本月對投資人表示，人事架構扁平化有助於效率提高。她說，該公司目前員工總數不到5萬9000人，是10年前脫離惠普成為獨立公司以來規模最小的狀態。

據勞工數據統計機構「即時數據科技」(Live Data Technologies)統計，過去3年裡，美國上市公司總共裁撤3.5%白領階級工作，標準普爾500(S&P 500)企業在過去10年裡，平均每5家公司就有1家裁員。

招攬新人才在以往被視為銷售成長、企業對未來深具信心的表現，現在卻可能被解讀為企業高層肯定做錯什麼。

生成式人工智慧(generative artificial intelligence)等新興科技，讓企業可以透過更少人完成更多事。不管是亞馬遜、美國銀行或較小規模的美國企業，如今逐漸相信員工過多將形成阻礙。

亞馬遜執行長賈西(Andy Jassy)17日對員工發表聲明說，「一輩子才遇得到一次」的人工智慧崛起，將讓未來幾年某些職位遭到裁撤。

報導指出，公司行號通常在經濟衰退期間裁員，景氣好轉則回聘人員，但最近幾年企業裁員的時間點，卻發生在銷售與營利成長之際，企業主管對於人力多寡的評估因此改變想法。

軟體公司奧多比(Adobe)執行長萊姆金(Jason Lemkin)說：「我跟員工超過500人的企業私下討論發現，包括上市公司在內，所有主管都說其實有三到四成人力根本不需要。」

亞馬遜 人工智慧 華爾街

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