今夏首迎熱浪 中西部到東岸高溫恐破100℉

氣象局建議民眾，盡量減少曝曬，多補充水分，盡量待在有空調的地方，保持清爽。(美聯社)

從中西部到東岸本周起，將迎來今夏第一個熱穹，高達三位數高溫和令人難耐的濕度，可能造成數百萬人的困擾。

氣象預報說，內布拉斯加、伊利諾、威斯康辛和愛阿華等地本周末就可能遭遇「極端」氣溫。

民間氣象公司AccuWeather的氣象專家凱因斯(Tom Kines)指出，對許多中西部和東岸居民來說，這將是「真正夏天」的天氣。「這些地方許多人還在問，夏天在哪？聽好了，你們最好綁上安全帶，夏天就要來了」，而且濕度會讓90℉以上氣溫的體感溫度「增加不只20度。」

伊利諾州國家氣象局氣象專家卡斯楚(Ricky Castro)說，大氣層上端高氣壓一大片像蓄水池一樣，把熱氣和濕氣圈住，就會形成熱穹(heat dome)，天氣預報中心預測，直到下周，五大湖區直到東岸熱穹罩頂，白天氣溫升到90度以上，深夜降到約75度。

預報中心氣象專家艾舍曼(Jacob Asherman)說，從墨西哥灣 (川普 的美國灣)北上的濕氣團會讓高溫天氣更加燠燜難當。他說，春末到夏季，墨西哥灣濕氣北移，是司空見慣的事。

這波熱浪影響範圍廣闊，預測丹佛20日氣溫達到100度，芝加哥21日也有96℉，24日華府 和紐約中央公園將分別出現99℉和96℉的高溫。

內布拉斯加和堪色斯部分地區21日將面臨最嚴重的四級「長時間溼熱」衝擊，入夜溫度降不了多少，冷氣和除溼設備不足的話，可能導致健康出問題。愛阿華、威斯康辛、密蘇里和伊利諾22日也面臨同級的風險。

人體流汗的時候，皮膚會把體內的熱氣排出體外，讓身體感到涼爽；空氣中水氣飽和的時候，汗水較不容易蒸發。又濕又熱的天氣，如果身體無法冷卻下來，對抵抗力較弱的人可能造成危險，甚至中暑。

氣象局建議，濕熱來襲時，盡量減少曝曬，改穿寬鬆、淡色衣服，多喝水保持水分，待在有空調的地方，保持清爽。