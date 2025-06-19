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矛與盾之爭：美軍鑽地彈如何穿透伊朗深埋地底的核設施？

七大洲「自助單車遊」騎到伊朗突遇炸彈 明州男閃逃 轉到亞塞拜然

記者胡玉立／綜合報導
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32歲明尼蘇達州男子伊恩·安德森正進行騎單車橫跨七大洲的壯舉，以軍突襲伊朗當天，他正好在前往德黑蘭的路上，騎行夢想備戰事打斷。(美聯社)
32歲明尼蘇達州男子伊恩·安德森正進行騎單車橫跨七大洲的壯舉，以軍突襲伊朗當天，他正好在前往德黑蘭的路上，騎行夢想備戰事打斷。(美聯社)

以軍突襲伊朗，對正在騎單車橫跨七大洲的明尼蘇達州男子伊恩·安德森(Ian Andersen)來說，時機再糟糕也不過。以色列炸彈13日從伊朗天空落下那天，安德森正從裏海沿岸小鎮恰盧思(Chalus)踩著踏板往伊朗首都德黑蘭前進。意外身陷戰區的他16日逃到鄰國亞塞拜然，騎行壯舉破滅。

32歲的安德森18日在亞塞拜然首都巴庫(Baku)一家飯店，透過Zoom接受美聯社視訊採訪時表示，「炸彈落下當時，非常可怕。」

安德森說，他的計畫是在一年內騎單車穿越全球七大洲。6月初他抵達伊朗，遵守伊朗政府規定雇用當地導遊帶領他遊覽，並透過社群媒體與數萬名粉絲分享旅程影片。13日「炸彈落下那天」，他正準備前往德黑蘭申請赴阿富汗簽證，希望橫越中亞最終到達俄羅斯；他承認，「這真可以說是最糟時機。」

就地避難過程中，安德森決定改說西班牙語，以免有人懷疑他的美國人身分；逃離德黑蘭車輛一路大排長龍，家鄉親友和社媒粉絲都為他擔心。

後來，美國國務院發電郵給安德森，建議他前往亞塞拜然或土耳其。他取得美國駐巴庫大使館緊急批准，透過友人協助申請到亞塞拜然簽證。

安德森說，至少到目前為止，當前局勢讓他不得不放棄整趟單車騎行計畫；畢竟，如果這樣還要繼續下去，「有點瘋狂。」

安德森坦承，「有些人覺得我當初選擇去那裡，就很瘋；但我當時確實認為去那裡是安全明智的選擇」。

為了實踐騎單車環遊世界夢想，安德森不久前已辭去家鄉建築公司專案經理工作。現在他得考慮自己的下一步該怎麼做。

安德森提到，他過去曾力抗毒癮和注意力不足過動症，騎單車是他的夢想，也是他的遁逃之道。他說：「也許我當時有點天真」，但他不後悔這趟旅行，「風險永遠存在，你必須接受它。」

安德森接下來打算搭渡輪越過裏海前往哈薩克，然後向東騎向烏茲別克。然後要往哪裡去？安德森說：他不知道。

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