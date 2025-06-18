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美國務院恢復國際生簽證面談 不符合1前提恐被拒簽

美國務院恢復國際生簽證面談 不符合1前提恐被拒簽

編譯盧思綸／即時報導
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圖為美國駐北京使館。(路透資料照)
圖為美國駐北京使館。(路透資料照)

美聯社報導，美國國務院18日表示，已經恢復國際生簽證申請程序，但所有申請人必須開放自己的社群帳號供政府審查，否則可能被拒簽。

根據國務院18日公告，目前已撤銷5月暫停學生簽證處理程序的命令，但也指出，新的申請人若拒絕將社群帳號設為「公開」，並允許美方審查，可能會遭到拒簽。國務院表示，拒絕開放帳號可能被視為試圖規避規定或隱瞞網路活動。

美國大學的夏季開學日通常在6月中下旬，並持續到8月下旬。隨著開學逼近，可預訂行程與安排住宿的時間越來越少，全球各地的學生一直焦急等待美國領事館重新開放簽證面談預約。

一名住在多倫多的27歲陳姓中國籍博士生18日下午成功預約簽證面談，他表示：「我真的鬆了一口氣，這幾天每天都重複刷新網站好幾次。」

美聯社報導指出中國、印度、墨西哥與菲律賓的學生紛紛在社群發文，透露不斷監看簽證預約網站，密切關注美國國務院的記者會，希望能捕捉任何恢復預約面談的訊號。

哥倫比亞大學奈特第一修正案研究所（Knight First Amendment Institute）所長賈佛（Jameel Jaffer）表示，這項新政策讓人聯想到冷戰時期的意識形態審查，當時許多傑出藝術家與知識分子被禁止入境美國，「這項政策等於讓每一位領事官員成為審查者，勢必會對美國內外的合法政治言論產生寒蟬效應」。

學生簽證 國務院

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