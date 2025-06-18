湯姆克魯斯拿到首座小金人 獲奧斯卡終身成就獎

阿湯哥5月18日在紐約市林肯中心電影「不可能的任務」的首映。(美聯社)

奧斯卡獎 主辦單位美國影藝學院17日表示，將在2026年奧斯卡頒獎典禮登場前，頒發終身成就獎給好萊塢男星湯姆克魯斯 (Tom Cruise)，這將是「阿湯哥」好萊塢影藝生涯的首座小金人 。

美聯社報導，湯姆克魯斯因他對電影領域付出的貢獻，獲得這項殊榮。

美國電影藝術與科學學院(Academy of Motion Picture Arts and Sciences)也將頒發終身成就獎給編舞家黛比艾倫(Debbie Allen)和製作設計師溫恩湯瑪斯(Wynn Thomas)。

受獎者將在11月舉行的年度奧斯卡榮譽獎項「主席獎」(Governors Awards)頒獎典禮，獲頒奧斯卡小金人。

現年62歲的湯姆克魯斯曾4次獲得奧斯卡提名，但從未拿過久負盛名的小金人。他以演出「捍衛戰士」(Top Gun)和「不可能的任務」(Mission: Impossible)等動作片享譽全球。

美國電影藝術與科學學院發表聲明說：「湯姆克魯斯在電影製作、觀影體驗及特技等領域的傑出貢獻，激勵我們所有人。」

該學院稱讚他是「有史以來最受讚賞和收入最高的其中一名演員」，並指出他致力於親自完成所有特技。